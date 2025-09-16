Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că raportul complet nu este încă public, deoarece misiunea de control a fost prelungită. Echipele de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Corpul de Control al Ministerului Sănătății continuă verificările pentru a depista cât mai multe cazuri nejustificate.

Rogobete a arătat că o concluzie finală va fi prezentată după închiderea lunii septembrie.

„Sigur, raportul nu a fost făcut public, pentru că am prelungit misiunea de control a colegilor atât de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și Corpul de Control de la Ministerul Sănătății, pentru a identifica cât mai multe astfel de situații și pentru a limita până la urmă acest fenomen. Tot ce pot să vă spun este din cifrele pe care le avem în momentul de față, dar sigur, o concluzie mai clară o putem avea atunci când se închide și luna septembrie”, a spus ministrul la Antena 3 CNN.

Potrivit datelor disponibile, numărul concediilor medicale nejustificate a scăzut atât în comparație cu anul 2024, cât și în perioada mai–august 2025. Ministrul a explicat că reducerea de aproape 20% s-a produs după introducerea măsurilor legislative și intensificarea controalelor la unitățile sanitare și cabinetele care eliberau un număr neobișnuit de mare de concedii.

„Din punct de vedere financiar, există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical, atât în anul 2025 față de anul 2024, dar, foarte interesant, există o scădere cu aproape 20% a numărului de concedii medicale din cumulat din luna mai versus august. Deci, odată cu măsurile legislative pe care împreună cu colegii le-am adoptat în luna iulie, de exemplu, o dată cu controalele la nivelul unităților sanitare sau la nivelul acelor cabinete unde erau eliberate un număr crescut de concedii medicale, iată că acest fenomen începe să se reducă și e un lucru încurajator, spun eu. Urmărim fenomenul în continuare, vom verifica în continuare situația”, a mai spus oficialul.

Rogobete a menționat că echipele ministerului și CNAS urmăresc săptămânal cifrele din platforma informatică. Atunci când se constată abateri majore față de media lunară sau săptămânală, se declanșează automat un control pentru a verifica corectitudinea documentelor.

„Colegii din Ministerul Sănătății, respectiv colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, verifică constant, săptămânal, cifrele în platforma informatică a casei și acolo sigur, unde se identifică o creștere aberantă față de media acelei luni sau față de media săptămânii, demarăm un control pentru a verifica corectitudinea datelor”, a declarat ministrul Sănătății.

Ministrul a subliniat că fenomenul concediilor fictive înseamnă cheltuieli uriașe pentru sistemul medical. Banii care ar trebui să ajungă la pacienții din spitale, pentru tratamente, medicamente și consumabile, sunt direcționați către aceste vacanțe mascate. Rogobete a descris situația ca fiind inacceptabilă și a arătat că primele sale măsuri în funcția de ministru au fost demararea controalelor.

Oficialul a precizat că bugetul sănătății nu poate fi redus, dar cheltuielile care nu sunt justificate pot fi ajustate. Prin eliminarea practicilor abuzive, fondurile economisite pot fi redirecționate către activități medicale concrete, care să aducă beneficii reale pacienților și întregului sistem de sănătate.