Rogobete: La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România

Ministrul Sănătății a declarat că lucrările la Spitalul de Boli Infecțioase din Oradea progresează conform planului. Proiectul, demarat prin PNRR și continuat cu finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Sănătate, este considerat unul dintre cele mai importante investiții medicale din România. Valoarea acestuia se ridică la 135 de milioane de euro, iar finalizarea este estimată pentru anul viitor.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că niciun proiect în domeniul sănătății nu va rămâne neterminat. Potrivit acestuia, toate investițiile începute, fie prin PNRR, fie transferate pe alte programe europene, vor fi finalizate. În Oradea, construirea spitalului reprezintă mai mult decât o investiție în infrastructură medicală, fiind vorba și de siguranță, încredere și protecție pentru generațiile viitoare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că opt proiecte inițial incluse în PNRR, dar care nu mai pot fi realizate prin acest program, vor fi finanțate prin fonduri europene din cadrul Programului Sănătate 2021–2027. În această ocazie, Bolojan, alături de mai mulți miniștri, s-a întâlnit cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor.

”8 proiecte care au fost iniţial incluse în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, şi care nu au mai pot fi menţinute, vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toţi cei implicaţi despre paşii care trebuie parcurşi în perioada următoare”, a transmis, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Printre cele 8 proiecte se regăseşte şi ”Construire şi dotare clădire destinată secţiilor de boli infecţioase şi pneumologie în Oradea”.