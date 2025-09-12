Guvernul a anunțat vineri că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la care a participat și secretarul de stat Bogdan Despescu.

Potrivit comunicatului, discuțiile au vizat teme de interes major pentru cetățeni, printre care implementarea conceptului de fluidizare rutieră în municipiul București și județul Ilfov, digitalizarea serviciilor destinate cetățenilor pentru creșterea accesibilității și reducerea birocrației, precum și dezvoltarea și operaționalizarea unor dispecerate integrate care să reunească Poliția Națională și Polițiile Locale pentru o mai bună coordonare a intervențiilor.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere de lucru cu viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, la care a participat şi secretarul de stat Bogdan Despescu. Discuţiile au vizat teme de interes major pentru cetăţeni, printre care: implementarea conceptului de fluidizare rutieră în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; digitalizarea serviciilor destinate cetăţenilor, în vederea creşterii accesibilităţii şi reducerii birocraţiei; dezvoltarea şi operaţionalizarea unor dispecerate integrate care să reunească Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor”, a anunţat, vineri, Guvernul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că opt proiecte de spitale, inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și care nu mai pot fi finanțate prin acesta, vor fi susținute în continuare prin fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.

Potrivit acestuia, în cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de reprezentanți ai unităților sanitare și ai constructorilor, s-a discutat despre pașii care trebuie urmați pentru continuarea proiectelor.

Bolojan a precizat că proiectele ce vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale, cu un stadiu de raportare mai mic de 36%, vor fi transferate pe lista celor finanțabile prin fonduri nerambursabile europene, în cadrul Programului Sănătate.

Printre acestea se numără: