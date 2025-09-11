Din cuprinsul articolului Bolojan, „dezastru” pentru România

În cadrul discuției despre politica actuală, Mirel Curea a spus fără ocolișuri că nu are încredere în reformele inițiate de Ilie Bolojan: „Eu cu Bolojan am următorul lucru: el zice că a început o reformă în care eu nu cred. În primul rând că a început-o prost. În al doilea rând, toate măsurile astea sunt așezate în spinarea oamenilor amărâți. Deja nicio chestie serioasă cu privire la o reformă economică, la dezvoltare economică, la creșterea veniturilor către bugetul statului.”

Curea l-a descris pe Bolojan într-un mod extrem de critic: „Senzația mea este că acest Bolojan este un om pur și simplu schimonosit de răutate. Domnule, pare fericit când mai aruncă câte o taxă și câte un impozit în spinarea mamelor cu bebeluși, pensionari.”

Jurnalistul a avertizat asupra efectelor sociale ale acestor măsuri: „Eu cred că următorul guvern va trebui să repare consecințele. Eu mă aștept la un dezastru economic și social. Eu cred că foarte, foarte mulți români se vor trezi într-o situație fără ieșire. Nu vor fi în măsură să își achite întreținerea acasă, să-și plătească facturile, să-și încalțe și să își îmbrace copiii, să-i hrănească. Adică eu cred că se va pune problema, pentru foarte mulți români, în termeni de supraviețuire. Mă gândesc că unii vor fi nevoiți să-și vândă apartamentele de la oraș, să se mute pe la țară ca să supraviețuiască.”

Curea a amintit și de nemulțumirea din interiorul PNL: „Omul suferea de o răutate cu rădăcini în patologic, în boală. Cu o altă ocazie, când a fost vehiculat numele lui pentru funcția de premier, le-a spus apropiaților din PNL: ‘Bă, pe mine să mă chemați când e ceva de demolat’. Asta o știu de la un PNL-ist de frunte, un om foarte serios. Ceea ce pot să vă spun este că și PNL-iștii sunt foarte îngrijorați.”

În plus, Mirel Curea a subliniat că popularitatea de care se bucură Ilie Bolojan în rândul susținătorilor PNL nu trebuie confundată cu o validare a măsurilor sale economice. Jurnalistul a arătat că „dacă și entuziaștii Bolojan devin îngrijorați, înseamnă că Bolojan asta și ceea ce face el realmente este foarte îngrijorător”.

Afirmațiile lui Mirel Curea din podcastul HAI Live adaugă noi critici asupra modelului de reformă promovat de Ilie Bolojan, sugerând că impactul asupra populației ar putea fi mult mai grav decât se estimează oficial.