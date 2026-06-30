Alegeri anticipate în România? Anunțul lui Ilie Bolojan: PNL nu va bloca organizarea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți seară, într-o emisiune la TVR 1, că în prezent nu există premise pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul liberal a explicat că procedura este una complexă și că actualul context politic nu indică un astfel de scenariu.

În același timp, Bolojan a afirmat că Partidul Național Liberal nu va susține inițiativa anunțată de AUR privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, considerând că România are nevoie de stabilitate instituțională.

Întrebat cât de probabil este scenariul organizării unor alegeri parlamentare anticipate, liderul PNL a răspuns că o asemenea variantă nu este luată în calcul în acest moment.

„În momentul de față nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă. Deci, ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă, vizavi de faptul că președintele României poate convoca legile anticipate. Dar n-am mai avut astfel de situații în România”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, legislația actuală face ca organizarea unor alegeri anticipate să fie dificilă, iar România nu a trecut până acum printr-o astfel de procedură.

Președintele liberalilor a făcut referire și la dificultățile juridice privind declanșarea alegerilor anticipate, idee susținută anterior și de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Bolojan a afirmat că actualul cadru legislativ creează obstacole suplimentare pentru organizarea unui astfel de scrutin.

„Personal sunt rezervat că vom ajunge acolo. Dar dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea legilor parlamentare anticipate. Dacă nu se găsește o soluție rezonabilă pentru a debloca lucrurile”, a spus Bolojan.

Acesta a precizat că, în eventualitatea în care toate celelalte variante politice ar eșua, PNL nu s-ar opune unei soluții constituționale care să permită deblocarea situației.

Ilie Bolojan a comentat și anunțul făcut de liderul AUR, George Simion, privind intenția formațiunii de a iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Liderul liberal a spus că PNL nu va sprijini un asemenea demers.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care, și așa, încrederea în instituțiile din România este destul de scăzută. Noi nu vom susține o astfel de inițiativă. Avem nevoie cât de cât de instituții care au anumită stabilitate. Și, sigur, putem să criticăm ocupantul unui funcții, indiferent ce funcție este. Dar, dacă ne gândim la țara asta, avem nevoie de niște cadre stabile. Și e o decizie pe care o poate susține, sigur, partidul respectiv”, a mai spus Ilie Bolojan.

Prin aceste declarații, președintele PNL transmite că formațiunea pe care o conduce mizează pe stabilitate politică și instituțională, atât în ceea ce privește funcționarea Guvernului, cât și în privința mandatului președintelui României.