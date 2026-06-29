Sorin Grindeanu: PSD a acceptat varianta unui guvern cu PNL și UDMR. „Cine nu a fost de acord e Bolojan”. Kelemen Hunor cere calmarea tensiunilor politice

Negocierile pentru formarea unei noi majorități guvernamentale rămân blocate, în timp ce liderii principalelor partide își pasează responsabilitatea pentru lipsa unui acord. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că social-democrații au fost de acord, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, cu formarea unui guvern alături de PNL și UDMR, însă afirmă că propunerea nu a fost acceptată de liderul liberal Ilie Bolojan.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că actualul climat politic trebuie detensionat pentru ca negocierile să poată continua și avertizează că prelungirea blocajului riscă să împingă România într-o nouă criză guvernamentală.

Întrebat dacă soluția unui guvern format din PSD, PNL și UDMR este în continuare viabilă, Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații și-au exprimat acordul încă de la consultările desfășurate la Palatul Cotroceni.

„PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeţi şi întrebaţi-l”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Liderul PSD a susținut că formațiunea pe care o conduce și-a păstrat aceeași poziție politică și nu și-a modificat strategia în funcție de evoluția negocierilor.

„Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi şi am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât şi bine a făcut bine a făcut că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau şi merg în continuare într-o direcţie proastă, noi am spus acelaşi lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susţinem ceva şi peste două zile să facem altceva.”

Președintele PSD a comparat poziția partidului său cu cea adoptată anterior de PNL, arătând că social-democrații nu au adoptat o rezoluție prin care să excludă definitiv o colaborare cu liberalii.

„N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu. Dacă e să ne luăm după sondajele de acum şi facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluţie prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem şi noi, PSD, facem şi noi lucrul ăsta. Şi cine guvernează?”, a afirmat Grindeanu.

Declarațiile vin în contextul în care negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare continuă fără un rezultat concret, iar scenariile privind un guvern minoritar sau unul de coaliție sunt în continuare analizate de partide.

Președintele UDMR consideră că actuala escaladare a declarațiilor politice îngreunează găsirea unei soluții și face apel la calm.

„Trebuie să mai răcim temperatura declaraţiilor dacă vrem să găsim o soluţie şi să nu aruncăm ţara în haos. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile nu ne-a apropiat de o soluţie. De aceea, dacă se poate spune aşa, în această caniculă, ar trebui să ne aşezăm pe scaun, să punem picioarele în apă rece şi încet, încet să mai reducem temperatura declaraţiilor, că altfel nu vom ajunge nici la guvern minoritar de niciun fel, nu vom ajunge nici la un guvern majoritar de niciun fel şi singurii care vor profita din această situaţie sunt colegii de la AUR”, a declarat luni Kelemen Hunor.

Acesta apreciază că, în prezent, nu există suficientă flexibilitate din partea formațiunilor politice pentru încheierea unui acord.

Liderul Uniunii a explicat că nici un eventual guvern PSD condus de Sorin Grindeanu și nici un executiv desemnat de președintele Nicușor Dan nu ar putea obține majoritatea parlamentară fără sprijinul AUR, scenariu pe care UDMR îl respinge.

„Deci, nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la AUR nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva preşedintele Dan l-ar desemna pe Mureşan, nu are cum să aibă majoritate, dacă PSD-ul nu susţine, nu votează, fără voturile de la AUR, ceea ce pentru noi nu este acceptabil. Nu putem noi legitima, meloniza, prin prezenţa sau prin votul nostru, pe colegii de la AUR, cu tot respectul pentru fiecare vot, pentru fiecare cetăţean şi aici nu facem diferenţă între niciun om care a votat într-un fel sau altul”, a arătat preşedintele UDMR.

În opinia liderului UDMR, cea mai realistă variantă rămâne constituirea unui guvern majoritar format din PSD, PNL și UDMR, condus de un premier acceptat de toate formațiunile și alcătuit din miniștri desemnați de partide.

„De aceea, eu cred că după două-trei săptămâni, până la sfârşitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluţie. Din punctul meu de vedere, soluţia în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim, şi nu se poate, coaliţia veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea şi eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuşi de fiecare partid pentru fiecare minister, aşa cum era guvernul înainte de moţiunea de cenzură, cu miniştrii propuşi şi cu o majoritate simplă, cel puţin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027, în primăvară. Asta ar fi una dintre soluţiile, zic eu, ce trebuie încercată, că nu am încercat încă această soluţie.”

Kelemen Hunor a avertizat că România are nevoie de un guvern funcțional până la sfârșitul lunii august pentru adoptarea măsurilor necesare implementării PNRR și pentru evitarea blocării fondurilor europene.

„Deci, aici există o responsabilitate pentru fiecare om politic, pentru fiecare ales şi eu cred că încă avem această ultimă şansă până la sfârşitul lunii iulie, undeva spre sfârşitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluţiei. În acest moment asta se conturează, dacă nu are cineva un băţ magic prin care rezolva azi, mâine, nu prea văd cine ar avea acest băţ magic, eu cred că mâine se închide sesiunea parlamentară fără să putem vota un guvern”, a mai arătat liderul UDMR.

Întrebat dacă PSD a încercat să obțină sprijinul UDMR pentru un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, acesta a precizat că nu a fost contactat în acest sens.

În final, liderul UDMR a susținut că lipsa de încredere reprezintă principalul obstacol în calea formării unei noi majorități.