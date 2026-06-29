Ministerul Economiei caută voluntari. Anunț pentru tinerii din România: Este pentru prima oară când organizăm un astfel de program

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat lansarea programului de voluntariat Summer@MEDAT, o inițiativă destinată tinerilor care doresc să descopere modul de funcționare al administrației publice centrale și activitatea desfășurată într-o instituție de importanță națională.

Potrivit mesajului publicat de minister pe Facebook, este pentru prima dată când MEDAT organizează un astfel de program de voluntariat. Inițiativa le oferă participanților posibilitatea de a deveni, pe perioada verii, parte a echipei ministerului și de a înțelege din interior activitatea unei instituții de asemenea anvergură.

În cadrul programului, voluntarii vor putea afla cum se desfășoară activitatea curentă a ministerului, vor învăța structura și mecanismele mediului instituțional în care vor activa și vor înțelege procesul de elaborare a politicilor publice. De asemenea, participanții vor descoperi cum este construit un program de finanțare, cum se desfășoară comunicarea cu instituțiile europene și care sunt implicațiile procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Programul Summer@MEDAT se va desfășura în perioada 6 iulie – 4 septembrie 2026 și este prezentat de minister drept o oportunitate de formare practică și educațională. Participanții vor avea posibilitatea să înțeleagă direct modul în care funcționează o instituție publică centrală, cum este gestionat procesul legislativ și cum sunt elaborate politicile publice în domenii de interes public precum educația, cercetarea și dezvoltarea comunitară.

„Pentru că ne dorim să oferim tinerilor o variantă de a descoperi ce înseamnă activitatea în cadrul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) activitatea în cadrul unei instituții de asemenea anvergură și să ne fie colegi pe perioada verii, am demarat Programul de Voluntariat Summer@MEDAT. Este pentru prima oară când ministerul organizează un astfel de program, inițiativă care oferă șansa celor care își doresc cu adevărat să descopere ce înseamnă activitatea în cadrul unei instituții de asemenea anvergură și să ne fie colegi pe perioada verii. În timpul petrecut cu noi veți afla cum se desfășoară activitatea curentă a instituției, veți învăța structura și mecanismele mediului instituțional în care veți lucra, veți înțelege cum se construiește o politică publică, ce presupune crearea unui program de finanțare, cum se desfășoară comunicarea cu instituțiile europene și implicațiile în procesul de aderare la OCDE”, a transmis MEDAT pe Facebook.

Voluntarii selectați vor participa la activitățile curente ale ministerului și vor acorda sprijin în activități de documentare și cercetare, inclusiv pentru colectarea, centralizarea și sintetizarea datelor sau a studiilor de caz necesare fundamentării viitoarelor politici publice.

Ministerul subliniază că, având în vedere specificul activității din administrația centrală, programul acordă o importanță deosebită principiilor de loialitate, etică și responsabilitate profesională. Persoanele selectate vor avea obligația legală de a respecta confidențialitatea tuturor informațiilor și datelor la care vor avea acces, această obligație fiind menținută pentru o perioadă de minimum doi ani după încetarea activității de voluntariat.

Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind activitatea de voluntariat din România, exclusiv pe baza unui contract scris de voluntariat și a unei fișe de voluntariat personalizate.

Activitatea are caracter neremunerat și de interes public, iar fiecare participant va beneficia de coordonare și mentorat din partea unui coordonator instituțional desemnat în cadrul direcțiilor participante.

La finalul stagiului, ministerul va elibera un certificat de voluntariat, care va recunoaște oficial perioada desfășurată ca experiență profesională și de specialitate, cu condiția ca activitatea realizată să fie în domeniul studiilor absolvite de voluntar.

Procesul de selecție se va desfășura pe baza principiilor egalității de șanse și transparenței și va include evaluarea dosarelor de candidatură și susținerea unui interviu.

MEDAT pune la dispoziția candidaților 14 locuri de voluntariat, repartizate astfel:

Antreprenoriat și IMM-uri – 2 locuri;

Turism – 3 locuri;

Politici Industriale – 2 locuri;

Afaceri Europene și Relații Internaționale – 1 loc;

Politici Comerciale – 1 loc;

PNRR – 2 locuri;

Comunicare și Protocol – 1 loc;

Relația cu Parlamentul și Relații Instituționale – 2 locuri.

Persoanele interesate își pot depune dosarele de candidatură până la data de 1 iulie 2026, ora 14:00, la adresa de e-mail dedicată programului de voluntariat.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină curriculum vitae, copie după cartea de identitate, copii ale actelor de studii, cazierul judiciar, cererea de înscriere pentru voluntariat în format editabil și, în cazul candidaților cu vârsta sub 18 ani, acordul părintelui sau al reprezentantului legal.