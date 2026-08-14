Înscrierile în Programul FIV 2026 încep luni, 17 august. Ministerul Muncii a anunțat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a anunțat că înscrierile în Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității (FIV), ediția 2026, vor începe luni, la ora 10:00.

Potrivit ministerului, perioada de înscriere se va desfășura până la data de 15 noiembrie, iar dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei https://up-comunitate.ro/, care va deveni activă în ziua și la ora menționate.

În cadrul programului pot aplica atât cuplurile căsătorite sau necăsătorite, cât și femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 din normele metodologice de aplicare.

Condițiile de eligibilitate prevăd ca cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România. De asemenea, ambii membri ai cuplului sau femeia singură trebuie să aibă calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Totodată, prin cererea prevăzută în anexa nr. 1, solicitanta sau solicitanții trebuie să se angajeze ca procedurile medicale de specialitate recomandate să fie efectuate într-o unitate sanitară, publică sau privată, aflată pe teritoriul României, parteneră a Programului și acreditată pentru desfășurarea acestui tip de activități. Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în program.

Ministerul precizează că toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ. De asemenea, nu pot depune dosar persoanele care, în cursul acestui an, au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare derulate de alte autorități sau instituții publice.

„Aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ. Nu pot depune dosar de înscriere persoanele care, în anul în curs, au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorităţi/instituţii publice”, a informat Ministerul Muncii.

Beneficiarii Programului FIV 2026 se pot înscrie în noua sesiune numai după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele acordate în cadrul ediției anterioare, iar decontul trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală.

Pe întreaga perioadă de implementare a Programului, respectiv 2026-2030, același beneficiar eligibil poate primi sprijin financiar de maximum trei ori.