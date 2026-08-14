România și Republica Moldova mențin controlul comun la frontieră. Ce se schimbă la vama Galați–Giurgiulești până în 2027

Guvernul României a aprobat vineri, 14 august 2026, prelungirea acordului cu Republica Moldova privind controlul coordonat la punctul rutier de trecere a frontierei Galați–Giurgiulești. Mecanismul va fi menținut încă 12 luni, până la 24 august 2027, pe sensul de intrare în România. Decizia permite continuarea actualului sistem de verificare și pregătirea unor investiții în infrastructura de frontieră, inclusiv cu finanțare europeană.

Republica Moldova și România vor continua să aplice mecanismul de control coordonat la punctul rutier Galați–Giurgiulești, după ce Executivul de la București a aprobat memorandumul care prelungește valabilitatea acordului bilateral. Noua perioadă de aplicare este cuprinsă între 24 august 2026 și 24 august 2027.

Acordul dintre cele două guverne vizează efectuarea controlului coordonat pe teritoriul României, la punctul de trecere Galați–Giurgiulești, pe sensul de intrare în țară. Documentul care reglementează acest mecanism a fost semnat la București la 20 noiembrie 2024 și ulterior ratificat de România.

Prin acest sistem, verificările autorităților de frontieră din cele două state sunt organizate în mod coordonat, cu scopul de a simplifica procedurile și de a îmbunătăți circulația transfrontalieră. Procesul legislativ pentru ratificarea acordului a fost finalizat în România în 2025.

Decizia de prelungire nu a fost luată automat, ci în urma unei evaluări comune realizate de autoritățile de frontieră și vamale din România și Republica Moldova. Analiza a vizat rezultatele obținute prin aplicarea sistemului de control coordonat.

Mecanismul este relevant pentru una dintre rutele importante din regiunea Dunării de Jos. Inițiativa urmărește eficientizarea procedurilor de frontieră și facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor, iar cooperarea Galați–Giurgiulești este legată și de dezvoltarea coridorului regional Reni–Giurgiulești–Galați.

În 2025, Grupul Regional de Coordonare Vamală Republica Moldova–România–Ucraina, organizat sub egida EUBAM, saluta finalizarea procesului legislativ privind acordul pentru controlul coordonat și discuta pașii necesari pentru aplicarea tehnică a acestuia.

Prelungirea acordului creează, potrivit Executivului, cadrul necesar pentru continuarea investițiilor destinate infrastructurii punctului de frontieră. Obiectivul pe termen mai lung este trecerea la un sistem de control coordonat în ambele sensuri.

Guvernul a explicat rolul acestei etape și legătura sa cu proiectele finanțate din fonduri europene:

„Menţinerea controlului coordonat la P.T.F. Galaţi (România) – Giurgiuleşti (Republica Moldova) va permite continuarea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii cu finanţări UE, astfel încât, într-o etapă ulterioară, să fie implementat controlul coordonat bidirecţional, ţinând cont de viziunea Comisiei Europene, potrivit căreia aceasta este o etapă superioară a măsurilor de fluidizare a traficului. De asemenea, implementarea Acordului este relevantă inclusiv din perspectiva accelerării procesului de aderare a Republicii Moldova la UE, întrucât dezvoltarea unor mecanisme de cooperare operaţională în domeniul managementului frontierelor, precum controlul coordonat, contribuie la alinierea la practicile şi standardele europene în materie de gestionare a frontierelor”, a subliniat Guvernul.

Actualul acord privește controlul coordonat efectuat pe teritoriul României și se aplică pe sensul de intrare în țară. Planul autorităților este ca, după dezvoltarea infrastructurii necesare, cooperarea să avanseze către controlul coordonat bidirecțional.

Executivul consideră această formulă o etapă superioară în procesul de fluidizare a traficului transfrontalier, în concordanță cu abordarea promovată la nivel european. Investițiile planificate trebuie să asigure infrastructura necesară pentru extinderea mecanismului.

Măsura are și o componentă legată de integrarea europeană a Republicii Moldova. Potrivit Guvernului, cooperarea operațională dintre autoritățile celor două state în gestionarea frontierei contribuie la apropierea procedurilor aplicate de Chișinău de practicile și standardele Uniunii Europene.