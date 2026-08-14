Alertă pentru toți românii care folosesc WhatsApp și rețelele sociale. Atacurile de phishing au explodat

phishing au crescut puternic în România în 2025, ajungând la aproape 5.000 de cazuri raportate, potrivit datelor Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). În același an, numărul incidentelor de compromitere a conturilor a fost de peste patru ori mai mare decât în 2024. Datele apar în raportul anual de activitate al DNSC pentru 2025, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării la 7 august 2026. Instituția indică inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru pregătirea unor atacuri cibernetice.

Phishing-ul a rămas în 2025 principalul vector de atac identificat de DNSC, iar amploarea fenomenului este evidențiată de creșterea cu 70,6% a numărului de incidente. Directoratul a consemnat 4.975 de cazuri, într-un context în care metodele utilizate de atacatori au devenit mai sofisticate și sunt distribuite prin tot mai multe canale.

Raportul DNSC arată că această evoluție este legată, printre altele, de profesionalizarea campaniilor de phishing și de combinarea mesajelor trimise prin email cu cele distribuite prin aplicații de mesagerie și platforme de social media. Atacatorii au recurs, de asemenea, pe scară largă la instrumente bazate pe inteligență artificială și la pregătirea atacurilor cu ajutorul AI.

În paralel, incidentele încadrate în categoria fraudă și tentativă de fraudă au avansat cu 91%. Numărul lor a urcat de la 2.061 în 2024 la 3.937 în 2025.

Cea mai abruptă creștere consemnată în raport privește compromiterea conturilor, numărul incidentelor raportate majorându-se cu 353% într-un singur an. DNSC a înregistrat 1.125 de astfel de cazuri în 2025, comparativ cu numai 248 în anul precedent.

Una dintre explicațiile prezentate de Directorat este intensificarea campaniilor de inginerie socială derulate prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, în special WhatsApp. Printre metodele utilizate s-au aflat mesajele de tipul „voteaz-o pe fiica mea la concurs”, prin care victimele erau direcționate către pagini frauduloase sau li se cerea să introducă diferite coduri de autentificare.

DNSC indică și alte vulnerabilități care au favorizat compromiterea conturilor: reutilizarea acelorași parole pentru mai multe servicii, absența autentificării multifactor sau configurarea necorespunzătoare a acesteia, precum și intensificarea atacurilor de tip credential stuffing.

Creșterea incidentelor de phishing s-a suprapus peste o intensificare a fraudelor care folosesc tehnici de spoofing telefonic, prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare victimele asupra identității reale a apelantului. DNSC corelează această evoluție și cu atractivitatea tot mai mare a fraudelor financiare.

Raportul evidențiază în special fraudele asociate comerțului electronic, investițiile false și schemele de impersonare. În astfel de atacuri, infractorii încearcă să obțină bani, date de autentificare sau alte informații sensibile prin asumarea unei identități false și construirea unei aparențe de legitimitate.

O altă evoluție importantă consemnată de DNSC privește atacurile ransomware, al căror număr a crescut în 2025 cu peste 153% comparativ cu anul precedent. Directoratul a acordat sprijin unui număr important de victime din sectorul public, mediul privat și rândul persoanelor fizice.

Concret, au fost afectate 22 de instituții publice, 115 persoane fizice și 119 persoane juridice care au beneficiat de sprijinul DNSC.

Nu toate categoriile de incidente cibernetice au înregistrat însă creșteri. Atacurile de tip bruteforce s-au redus cu 72,7%, de la 172 de cazuri în 2024 la 47 în 2025. Incidentele DDoS au scăzut cu 52,8%, de la 72 la 34, iar categoria „alte tipuri de raportări” a coborât cu 21%, de la 2.833 la 2.237 de incidente.

Atacurile cibernetice raportate în 2025 au vizat atât instituții guvernamentale, cât și operatori care activează în domenii critice pentru funcționarea economiei și a serviciilor publice. Printre sectoarele indicate de DNSC se numără energia, finanțele, transporturile, telecomunicațiile și sănătatea.

Distribuția incidentelor în funcție de sectorul de activitate arată o concentrare puternică în câteva domenii. Sectorul bancar, serviciile poștale și de curierat și infrastructurile pieței financiare au cumulat 3.326 de incidente, reprezentând 88,23% din totalul raportărilor analizate pe această componentă.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică și-a accelerat activitatea în ultimii ani, iar conducerea instituției susține că obiectivul este consolidarea poziției României în domeniul securității cibernetice, într-un context marcat de schimbări tehnologice, geopolitice și de reglementare.

„De la înfiinţarea sa în 2021, până la finalul lui 2023 când s-a reuşit recrutarea primilor noi angajaţi şi apoi până în 2025 când am accelerat semnificativ activitatea şi am crescut vizibil rezultatele concrete ale activităţii, Directoratul a urmărit şi a implementat constant viziunea de a deveni o instituţie de clasă internaţională care poziţionează ferm România ca lider recunoscut în domeniul securităţii cibernetice. În contextul geopolitic, tehnologic şi de reglementare actual este esenţial să acţionăm rapid, decisiv şi vizibil în această direcţie”, a precizat directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean, într-un comunicat transmis vineri.

Raportul anual de activitate al DNSC pentru anul 2025 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 117 din 7 august 2026.