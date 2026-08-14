A apărut o nouă taxă. Cine trebuie să plătească 750 de lei
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O nouă taxă a fost stabilită pentru fizioterapeuții care trebuie să treacă prin procedura de reatestare a competenței profesionale. Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) a aprobat recent cuantumul taxei, după ce, tot în această vară, a stabilit metodologia care reglementează reatestarea.
Noua taxă stabilită pentru fizioterapeuți: 750 de lei pentru reatestarea profesională
În luna iulie, prin Hotărârea 82/2026, CFZRO a aprobat metodologia de reatestare a competenței profesionale a fizioterapeuților. Documentul stabilește condițiile și modalitatea prin care este verificată competența profesională în cazul fizioterapeuților aflați în situațiile prevăzute de metodologie.
Ulterior, Colegiul a stabilit și taxa aferentă acestei proceduri. Prin Hotărârea 114/2026, a fost introdusă taxa pentru reatestarea competenței profesionale în lista prevăzută de Hotărârea nr. 37/2018, act normativ referitor la stabilirea cuantumului cotizației de membru al CFZRO și a unor taxe încasate de Colegiu.
Valoarea taxei este de 750 de lei, iar plata se face către colegiile teritoriale. Noua obligație financiară se adaugă altor taxe deja percepute de CFZRO pentru diferite proceduri administrative și profesionale, informează avocatnet.ro.
Taxa de 750 de lei, adăugată listei existente
Printre taxele existente se numără cea pentru înscrierea sau reînscrierea în CFZRO, precum și taxa suplimentară pentru soluționarea în regim de urgență a cererii de înscriere ori reînscriere. Lista include și taxa pentru eliberarea duplicatului autorizației de liberă practică sau al avizului anual.
Totodată, fizioterapeuții achită taxe pentru alte proceduri gestionate de Colegiu, printre acestea aflându-se și cea pentru avizarea cabinetului de liberă practică. Taxa pentru reatestarea competenței profesionale completează această listă.
Potrivit metodologiei aprobate de CFZRO, procedura de reatestare urmărește verificarea și asigurarea menținerii unui nivel profesional adecvat pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut. Reatestarea are, de asemenea, un rol în cazul fizioterapeuților care revin la exercitarea profesiei după o perioadă mai lungă de întrerupere.
Mai exact, metodologia prevede că reatestarea vizează reintegrarea profesională a fizioterapeuților care au avut o întrerupere în exercitarea profesiei de peste cinci ani anterior datei la care solicită avizul anual. Procedura urmărește și respectarea standardelor de calitate și siguranță în furnizarea activităților de fizioterapie.
Cum se face reatestarea competenței profesionale
Reatestarea competenței profesionale nu se limitează la achitarea taxei stabilite de CFZRO. Potrivit metodologiei, aceasta presupune parcurgerea unor etape destinate evaluării și actualizării competențelor necesare exercitării profesiei.
Una dintre aceste etape constă în susținerea unui examen teoretic. Examenul are rolul de a evalua atât cunoștințele fundamentale, cât și pe cele aplicate în domeniul fizioterapiei.
A doua componentă prevăzută de metodologie este efectuarea unui stagiu de practică. Durata acestuia poate ajunge până la șase luni, în funcție de situația care determină parcurgerea procedurii de reatestare.
Prin urmare, metodologia aprobată în luna iulie stabilește atât scopul reatestării, cât și modalitățile prin care competența profesională este verificată, în timp ce hotărârea adoptată ulterior stabilește suma care trebuie achitată pentru această procedură. Taxa pentru reatestarea competenței profesionale este de 750 de lei și este încasată prin colegiile teritoriale ale CFZRO.
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