Veniturile personalului medical rămân intacte, în ciuda presiunilor bugetare, promite Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că veniturile angajaților din spitale, precum și ale personalului din serviciile de ambulanță și urgență, nu vor fi reduse cu 10%, subliniind că a susținut ferm această poziție în discuțiile din coaliție.
Oficialul a explicat că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi avut consecințe negative grave asupra unui sistem deja supus unor presiuni majore.
Potrivit acestuia, întregul mecanism al sistemului sanitar depinde de fiecare categorie profesională, de la medici, farmaciști și asistenți, până la personalul tehnic și administrativ.
Alexandru Rogobete a arătat că o reducere bruscă a veniturilor ar fi dus la scăderea motivației și a încrederii angajaților, dar și la riscul unui nou val de plecări din sistem.
De asemenea, a avertizat că diminuarea veniturilor personalului medical ar fi însemnat, indirect, resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții, ceea ce ar fi afectat capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor pacienților.
Reformele vor viza performanța, nu tăierile uniforme
În același timp, ministrul Sănătății a subliniat că sistemul sanitar are nevoie de o reformă profundă, recunoscând existența unor probleme structurale vechi, precum dezechilibrele, risipa sau lipsa unor criterii clare de evaluare.
Alexandru Rogobete a explicat că reforma în curs urmărește introducerea unor criterii reale de performanță, reorganizarea sistemului de gărzi, reclasificarea spitalelor și creșterea transparenței în utilizarea fondurilor.
Oficialul a precizat că economiile trebuie obținute prin eficiență și o mai bună organizare, nu prin măsuri contabile aplicate uniform.
Totodată, el a transmis personalului medical că are încredere în profesionalismul și dedicarea acestuia și că reforma este concepută pentru a crea un sistem mai corect, predictibil și echilibrat.
Alexandru Rogobete a mai afirmat că toate deciziile sunt luate având în vedere binele pacienților și obiectivul unui sistem mai stabil și mai sigur. În final, acesta i-a mulțumit lui Sorin Grindeanu și liderilor coaliției pentru sprijin și pentru faptul că au înțeles specificul domeniului sănătății și au susținut această abordare.
Postarea completă a ministrului Rogobete: O tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum
„⚠️Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgențǎ nu vor fi reduse cu 10%.
Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului.
O reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii.
În același timp, spun la fel de clar: sănătatea are nevoie de reformă profundă. Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum.
Reforma corectǎ înseamnă:
– criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;
– reorganizarea sistemului de gărzi;
– reclasificarea spitalelor;
– reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.
Economiile se fac din eficiență și ordine, nu din tăieri aplicate uniform.
🤝Pentru personalul medical: am încredere în profesionalismul și dedicarea voastră. Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi.
👉Pentru pacienți: fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor.
✅Pentru sistemul de sănătate, mesajul meu este clar: îl reașezăm pe principii de responsabilitate, performanță și respect. Îl întărim prin reformă reală, nu prin măsuri contabile.
Îi mulțumesc domnului președinte Sorin Grindeanu pentru susținere, precum și liderilor coaliției, pentru că au înțeles specificul sănătății și au acceptat această poziție.
🤝Încrederea ne face bine”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de socializare.
