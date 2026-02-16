Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că veniturile angajaților din spitale, precum și ale personalului din serviciile de ambulanță și urgență, nu vor fi reduse cu 10%, subliniind că a susținut ferm această poziție în discuțiile din coaliție.

Oficialul a explicat că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi avut consecințe negative grave asupra unui sistem deja supus unor presiuni majore.

Potrivit acestuia, întregul mecanism al sistemului sanitar depinde de fiecare categorie profesională, de la medici, farmaciști și asistenți, până la personalul tehnic și administrativ.

Alexandru Rogobete a arătat că o reducere bruscă a veniturilor ar fi dus la scăderea motivației și a încrederii angajaților, dar și la riscul unui nou val de plecări din sistem.

De asemenea, a avertizat că diminuarea veniturilor personalului medical ar fi însemnat, indirect, resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții, ceea ce ar fi afectat capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor pacienților.

În același timp, ministrul Sănătății a subliniat că sistemul sanitar are nevoie de o reformă profundă, recunoscând existența unor probleme structurale vechi, precum dezechilibrele, risipa sau lipsa unor criterii clare de evaluare.

Alexandru Rogobete a explicat că reforma în curs urmărește introducerea unor criterii reale de performanță, reorganizarea sistemului de gărzi, reclasificarea spitalelor și creșterea transparenței în utilizarea fondurilor.

Oficialul a precizat că economiile trebuie obținute prin eficiență și o mai bună organizare, nu prin măsuri contabile aplicate uniform.

Totodată, el a transmis personalului medical că are încredere în profesionalismul și dedicarea acestuia și că reforma este concepută pentru a crea un sistem mai corect, predictibil și echilibrat.

Alexandru Rogobete a mai afirmat că toate deciziile sunt luate având în vedere binele pacienților și obiectivul unui sistem mai stabil și mai sigur. În final, acesta i-a mulțumit lui Sorin Grindeanu și liderilor coaliției pentru sprijin și pentru faptul că au înțeles specificul domeniului sănătății și au susținut această abordare.