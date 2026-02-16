Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a precizat că pachetele de prevenție sunt accesibile tuturor cetățenilor. Condiția este înscrierea la un medic de familie.

Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, a transmis un apel public către persoanele care se consideră sănătoase și nu prezintă simptome. El a îndemnat populația să se programeze la medicul de familie, indiferent de vârstă, arătând că există acces la un pachet de prevenție care permite depistarea timpurie a unor boli grave și că instituția suportă integral costurile acestor servicii.

„Vă rog să vă programați la medicul de familie. Indiferent de vârstă, aveți acces la un pachet de prevenție care permite depistarea timpurie a unor boli ascunse, care pot fi fatale. CNAS suportă integral costurile pentru aceste servicii”, a declarat oficialul.

Potrivit ghidului, copiii cu vârste între 0 și 3 ani beneficiază de evaluări medicale periodice. Acestea încep de la externarea din maternitate și continuă la o lună, inclusiv prin vizită la domiciliu, apoi la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 și 36 de luni, în cabinet.

Analizele decontate includ depistarea anemiei și a rahitismului. De asemenea, este prevăzută identificarea sindromului metabolic la copiii cu indice de masă corporală crescut sau cu antecedente familiale de hipercolesterolemie.

Pentru copiii și adolescenții cu vârste între 4 și 18 ani este prevăzut un consult preventiv gratuit, efectuat anual.

Adulții neasigurați cu vârste între 18 și 39 de ani au dreptul la un consult preventiv gratuit pe an.

După împlinirea vârstei de 40 de ani, persoanele fără boli cronice și fără simptome pot beneficia anual de un pachet de prevenție care include până la trei consultații.

Pentru persoanele între 40 și 60 de ani care au cel puțin o boală cronică în evidență sunt disponibile până la două consultații anuale suplimentare pentru identificarea altor afecțiuni.

Evaluările vizează stilul de viață și riscul cardiovascular, inclusiv tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. De asemenea, sunt analizate riscul oncologic, riscul de boală cronică de rinichi, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii și riscul de melanom malign.

Pentru persoanele de peste 60 de ani, pachetul anual include și evaluarea riscului de osteoporoză, a riscului de incontinență urinară și a riscului de demență.

Toate serviciile pot fi accesate pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie.

Autoritățile recomandă utilizarea serviciilor de prevenție pentru reducerea riscului de diagnosticare tardivă a unor afecțiuni grave.

