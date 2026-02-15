În ultimii ani, capacitatea copiilor de a se concentra și de a memora a devenit o problemă majoră, iar experții leagă această tendință de utilizarea excesivă a rețelelor sociale.

Consilierul prezidențial Sorin Costreie susține că România trebuie să reglementeze accesul minorilor la platformele digitale, dar atrage atenția că simpla legislație nu va rezolva problema fără mecanisme clare de implementare și programe de prevenție.

”Să fiu foarte clar, da, eu cred că trebuie să reglementăm, dar simpla reglementare nu va rezolva problema. De ce? (…) Pentru că avem o mare problemă cu capacitatea copiilor noştri de a se concentra – şi aici avem studii – şi de a memora, şi astea sunt în legătură cu aceste reţele digitale”, a declarat Sorin Costreie.

Potrivit lui Sorin Costreie, România trebuie să se alinieze politicilor europene privind protecția copiilor în mediul online.

Alte state din Europa adoptă deja reguli stricte pentru accesul minorilor la rețelele sociale, iar experții recomandă ca legislația românească să fie susținută de studii de specialitate și programe educaționale.

Totuși, consilierul subliniază că prevenția este la fel de importantă ca reglementarea: educația digitală, alternative sănătoase și implicarea părinților sunt esențiale pentru reducerea riscurilor legate de mediul online.

”Gândiţi-vă, la un moment dat, eu cred că în cam toate ţările din Europa, majoritatea lor, vor avea astfel de legi. (…) Avem nevoie de studii de specialitate. Eu sunt, deşi sunt liberal şi sunt împotriva reglementărilor, aici cred că trebuie, pentru că nu se mai poate. Uitaţi-vă la cazurile pe care le-am avut foarte recent, cu minorii aceia care planificau o crimă, tot sistemul acesta de bullying şi de violenţă pe care îl avem în şcoli. Doi, problema este cum implementăm. În Australia au reglementat acum două luni, poate chiar trei luni, dar au mari probleme cu implementarea acestei legislaţii. Şi trei, cred că cel mai important este să mergem pe partea de prevenţie”, a mai declarat Sorin Costreie.

Discuțiile privind accesul copiilor la rețelele sociale au fost intensificate după tragedia din Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis de alți trei minori. Acest caz a evidențiat legătura dintre bullying, violență și expunerea la mediul digital.

Președintele Nicuşor Dan a subliniat că înainte de luarea deciziilor politice, este nevoie de consultarea specialiștilor în educație și psihologie. El recomandă două direcții principale: prevenirea consumului de droguri și integrarea copiilor în activități sociale sănătoase pentru a reduce dependențele digitale și riscurile asociate.