Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat un apel public pentru creșterea sprijinului acordat copiilor vulnerabili din România, subliniind că dezbaterea despre disciplina bugetară nu poate ignora realitățile familiilor cu venituri reduse. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor politice dintre Guvern și Partidul Social Democrat (PSD).

Florin Manole a atras atenția asupra nivelului extrem de scăzut al indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități, care în prezent este de doar 80 de lei, o sumă „care nu mai reflectă realitatea” în România membră a Uniunii Europene.

Ministrul a catalogat situația drept o „abdicare de la umanitate” și a evidențiat efectele inflației și ale creșterii TVA asupra familiilor cu venituri mici.

„Suntem stat membru al Uniunii Europene și vorbim despre sume care nu mai au legătură cu realitatea”, a afirmat Manole, catalogând situația drept o abdicare de la umanitate.

Înghețarea alocațiilor pentru copii a avut un impact bugetar de aproximativ un miliard de lei. În acest context, Ministerul Muncii a propus un pachet de compensare de circa 320 de milioane de lei, destinat în mod special:

copiilor cu dizabilități,

copiilor din familii care beneficiază de venitul minim de incluziune,

copiilor care primesc tichete de grădiniță pentru participarea la educația timpurie.

Aceste măsuri au ca scop reducerea impactului economic asupra familiilor vulnerabile și sprijinirea dezvoltării copiilor în situații dificile.

„Nu vorbim despre teorii, ci despre realități zilnice”, a spus ministrul.

Florin Manole a lansat o invitație clară către toate formațiunile politice: USR, PNL și UDMR, pentru a contribui la construirea unui „pachet de solidaritate” mai consistent. Ministrul propune ca acest plan să fie elaborat împreună cu Ministerul Muncii și organizația Salvați Copiii, în beneficiul copiilor aflați în situații de risc.