În anumite cazuri, acest mecanism a fost deturnat de persoane sau entități care au profitat de prevederile legale, în loc să sprijine angajarea reală a acestei categorii, a scris ministrul Florin Manole într-o postare realizată pe Facebook.

Conform legislației în vigoare, instituțiile publice și companiile cu peste 50 de angajați sunt obligate să încadreze cel puțin 4% dintre salariați persoane cu dizabilități. În cazul în care nu îndeplinesc această obligație, ele trebuie să plătească o contribuție lunară la bugetul de stat, denumită Fondul de dizabilitate. Alternativ, jumătate din această obligație poate fi direcționată către achiziția de produse sau servicii realizate de unități protejate autorizate, susținând astfel crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Scopul acestui fond este clar definit: susținerea angajării, crearea de locuri de muncă și oferirea independenței și demnității prin muncă persoanelor cu dizabilități. În realitate, unele practici au transformat fondul într-o rută ocolitoare pentru obligațiile legale, abuz care contravine menirii inițiale a mecanismului.

„Am citit cu indignare investigația publicată de Context.ro, care arată cum un mecanism gândit pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități pare că a fost, în unele cazuri, deturnat de profitori de la scopul lui. În prezent, legislația obligă instituțiile publice și companiile cu peste 50 de angajați să încadreze persoane cu dizabilități într-un procent de cel puțin 4% din totalul salariaților. Dacă nu îndeplinesc această obligație, ele trebuie să plătească o contribuție lunară la bugetul de stat, cunoscută ca Fondul de dizabilitate. Alternativ, jumătate din această obligație o pot direcționa pentru a achiziționa produse sau servicii realizate de unități protejate autorizate, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Ministrul Muncii a subliniat că banii trebuie folosiți corect, în beneficiul persoanelor cu dizabilități, și nu pentru profituri nejustificate. În perioada următoare, Florin Manole va prezenta un plan concret pentru a opri aceste practici și a readuce mecanismul la scopul său legitim, punând accent pe integrarea reală a persoanelor cu dizabilități, și nu pe optimizarea fiscală. Decizia are la bază atât corectitudinea, cât și respectul față de această categorie socială.

„Deci, menirea acestui fond este una clară: să susțină angajarea, să creeze locuri de muncă și să ofere persoanelor cu dizabilități independență și demnitate prin muncă. Nu să devină o rută ocolitoare pentru obligații legale. Am spus deja public că acești bani trebuie folosiți corect, în interesul persoanelor cu dizabilități, nu pentru profitori. În cel mai scurt timp voi anunța un plan concret pentru a opri aceste practici și pentru a readuce acest mecanism la scopul său legitim: integrare reală, nu optimizare fiscală. Este o chestiune de corectitudine. Dar mai ales, este o chestiune de respect față de persoanele cu dizabilități”, a conchis ministrul.

