Ilie Bolojan a susținut că după adoptarea legislației favorabile acestei categorii, numărul persoanelor care beneficiau de astfel de facilități a crescut foarte mult, ceea ce a generat un impact bugetar considerabil.

În opinia premierului, impactul bugetar al acestor facilități fiscale era unul enorm pentru autoritățile locale și pentru bugetul general, motiv pentru care Guvernul a decis să elimine exceptarea persoanelor cu dizabilități de la plata impozitului pe proprietate.

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționează perfect. Nu merge așa. Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare”, a spus Bolojan la Europa FM.

Bolojan a spus că statul trebuie să echilibreze resursele. Potrivit explicațiilor oferite de el, nu se poate oferi gratuititate pentru milioane de persoane la CASS, în timp ce restul populației contribuie la sistemul de sănătate.

„Gândiți-vă că pe CASS toate persoanele cu dizabilități din România nu plătesc CASS, deși au nevoie de servicii medicale importante. Ăsta este un efort pe care îl face țara asta, atât cât poate, și beneficiază de diferite drepturi. Pe acest fond, în care într-adevăr oamenii care au nevoie de sprijin, am dezvoltat o legislație în anii trecuți, am tolerat niște stări de lucruri în care numărul acestor cetățeni a crescut foarte mult”, a mai spus Bolojan.

Premierul a admis că eliminarea exceptării de la plata impozitului pe proprietate a fost decisă fără o analiză aprofundată, fiindcă aplicarea măsurii a fost întârziată de contestații la Curtea Constituțională și a intrat în vigoare abia la finalul anului, lăsând puțin timp pentru evaluarea graduală a impactului. Totuși, el a menționat că există posibilitatea introducerii unor excepții viitoare pentru persoanele cu dizabilități, cu condiția ca acestea să nu dețină proprietăți mari sau autoturisme scumpe.

„Toate aceste drepturi aplicate la un număr mare de cetățeni au avut un impact enorm în veniturile autorităților locale care cer bani de la Guvern, pe care nu îi avem, în sprijin de tot felul și am fost în situația în care constatând că foarte multe categorii sociale erau exceptate am luat hotărârea să anulăm anumite exceptări și într-adevăr am anulat exceptarea de la impozitul pe proprietate. (…) Nu e o pedeapsă, e vorba de capacitatea statului de a susține”, a spus Bolojan.

Bolojan a susținut că sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități va continua, însă în limitele resurselor disponibile, iar Guvernul trebuie să găsească echilibrul între drepturile cetățenilor și sustenabilitatea economică.