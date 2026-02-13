De mai bine de trei luni, peste 4.000 de femei însărcinate din București așteaptă banii promiși prin programul „Voucher Materna”. Acești bani, 2.000 de lei, trebuiau să fie plătiți în două tranșe pentru analize, medicamente și investigații medicale în timpul sarcinii.

Și mamele care așteaptă stimulentul de 2.500 de lei pentru nou-născuți nu și-au primit încă banii. Plățile au fost oprite încă din toamna trecută, iar dosarele depuse recent nu au fost procesate. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a zis că Primăria a cerut Direcției de Asistență Socială sumele necesare pentru vouchere, dar banii nu au ajuns în conturile Primăriei. DGASMB a explicat că nu are fondurile necesare în buget.

Președintele Asociației „Mame pentru Mame”, Ana Măiță, a declarat pentru „Euronews România” că situația arată lipsă de respect. Ea a explicat că este greu pentru gravide să nu știe dacă vor primi banii pe care se bazează pentru analize și alte cheltuieli în timpul sarcinii și că ar fi mai corect să fie anunțate când nu mai sunt fonduri, ca să își poată face bugetul.

„Este o lipsă de respect să lipsești gravidele de aceste drepturi legale ale lor fără să le anunți dinainte. Cred că este lucrul care ne mâhnește cel mai tare de mulți ani – lipsa de predictibilitate. Putem să înțelegem că nu mai sunt bani. Anunțați-ne că nu mai sunt bani ca să știm să ne facem bugetul în mod corespunzător. Vă dați seama ce impact este pentru o femeie care se baza pe acest venit pe durata sarcinii ca să aibă fondurile pentru analize”, a afirmat Măiță.

Președintele Asociației „Mame pentru Mame” a precizat că, în România, legea garantează gravidelor analize gratuite pentru a-și urmări sarcina și a se asigura că ele și bebelușii lor sunt sănătoși și că nașterea decurge fără probleme. În practică, însă, acest drept nu se respectă de multe ori. Multe gravide nu pot face analizele esențiale gratuit, iar dacă vor să le facă, trebuie să aibă vouchere sau bani să plătească în privat.

Ea a mai zis că, deși se poate câștiga dreptul în instanță, Primăria și Guvernul nu dau nicio explicație și nu comunică nimic, ceea ce este foarte frustrant. Analizele sunt importante pentru a preveni probleme grave în sarcină sau la naștere și pentru sănătatea copilului.

„În România, conform legii, gravidele au dreptul la toate analizele gratuite ca să poată să-și monitorizeze sarcina și să se asigure că sunt în stare bună de sănătate atât ele, cât și bebelușii lor și că nașterea se va petrece fără complicații și probleme. În România, acest drept este de multe ori doar pe hârtie. În realitate, atunci când coborâm de pe hârtie în lumea reală, acest lucru nu se întâmplă și nu există de multe ori posibilitatea pentru multe gravide să beneficieze de analize esențiale în mod gratuit, așa cum ar avea dreptul. Ele beneficiau de acest analize dacă aveau voucherele, dacă aveau fondurile să meargă să plătească analizele în privat. Se poate câștiga în instanță dreptul, dar în momentul acesta Primăria și Guvernul ne datorează măcar explicații. Nu se comunică. E strigător la cer, este foarte trist. Aceste analize sunt esențiale pentru a ne asigura că nu se întâmplă catastrofe medicale în sarcină, la naștere, cu sănătatea copilului. România este în continuare campioana UE la mortalitate infantilă, adică la numărul de copii cu vârsta de sub un an care mor din cauze prevenibile. Avem dublul mediei europene la această statistică extrem de tristă. Media UE este 3,3 la mia de nou născuți. Cifra pe care România o menține este de 6,4 decese la mia de nou-născuți”, a punctat Măiță.

În august 2025, Guvernul a tăiat indemnizația pentru creșterea copilului cu 10%, după ce a decis să o impoziteze prin plata contribuției la sănătate (CASS). Astfel, părinții au primit până la 850 de lei mai puțin. Executivul a aprobat și o lege care reduce zilele de concediu pentru îngrijirea copilului.

Între timp, costurile medicale pentru o sarcină pot ajunge la câteva mii de lei, iar pentru multe familii acest ajutor era foarte important.