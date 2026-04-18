Guvernul din Italia a propus un proiect de buget care include acordarea unui bonus de 1.000 de euro pentru fiecare copil născut sau adoptat începând cu 1 ianuarie. Măsura este gândită ca un răspuns la declinul demografic accentuat, fenomen denumit frecvent „iarna demografică”.

Conform inițiativei prezentate de Executiv, suma va fi acordată în luna următoare nașterii sau adopției copilului. Beneficiul va fi disponibil atât pentru copiii cetățenilor italieni, cât și pentru cei ai cetățenilor Uniunii Europene sau ai altor naționalități, cu condiția ca părinții să dețină un permis de ședere pe termen lung sau pentru muncă. Totuși, sprijinul financiar va fi acordat doar familiilor care au un Indicator al Situației Economice Echivalente (ISEE) de cel mult 40.000 de euro.

Guvernul de la Roma estimează că această măsură va costa aproximativ 330 de milioane de euro în 2025 și 360 de milioane de euro în 2026, ceea ce ar permite sprijinirea a circa 330.000, respectiv 360.000 de copii în acești ani. Contextul este unul îngrijorător: în 2023, Italia a înregistrat doar 379.890 de nașteri, cel mai scăzut nivel din istoria statisticilor. Prin comparație, în 2008, anul cu cele mai multe nașteri din acest secol, s-au înregistrat 576.659 de nașteri.

În Italia, alocația unică și universală pentru copii reprezintă un sprijin financiar acordat familiilor care au copii în întreținere. Aceasta se adresează tuturor categoriilor de persoane, inclusiv salariaților, lucrătorilor independenți, pensionarilor sau șomerilor, și poate fi primită pentru copiii până la vârsta de 21 de ani. În cazul copiilor cu dizabilități, alocația se acordă indiferent de vârstă.

Alocația se acordă pentru fiecare copil în parte, iar valoarea acesteia depinde de mai mulți factori, precum situația economică a familiei, stabilită pe baza ISEE, vârsta și numărul copiilor, precum și existența unei dizabilități. Denumirea de „unică” provine din faptul că această alocație reunește mai multe forme de sprijin într-una singură, iar caracterul „universal” înseamnă că toate familiile cu copii pot beneficia de ea, chiar și în lipsa unui ISEE sau în cazul unui ISEE ridicat, peste pragul de 45.939,56 euro, situații în care se acordă suma minimă prevăzută de lege.

Pentru copiii minori, alocația se acordă tuturor celor cu vârsta sub 18 ani, iar pentru nou-născuți, plata începe încă din a șaptea lună de sarcină. În cazul tinerilor cu vârste între 18 și 21 de ani, sprijinul se acordă dacă aceștia urmează studii sau cursuri profesionale, desfășoară stagii ori activități de muncă cu un venit anual sub 8.000 de euro, sunt înregistrați ca șomeri și își caută un loc de muncă sau participă la serviciul public universal. Copiii cu dizabilități beneficiază de alocație fără limită de vârstă.

Valoarea alocației variază în funcție de ISEE și poate fi acordată retroactiv, inclusiv pentru perioade anterioare, dacă acest indicator este certificat până la data de 30 iunie. Chiar și în absența unui ISEE sau în cazul unui nivel ridicat al acestuia, alocația poate fi solicitată, fiind acordată suma minimă. Pentru obținerea ISEE, familiile pot apela la intermediari autorizați (CAF) sau pot depune cererea online, prin portalul dedicat de pe site-ul INPS, folosind un cont personal.

Sumele acordate diferă în funcție de situația fiecărei familii. De exemplu, pentru copiii minori, alocația poate ajunge până la 201 euro în cazul unui ISEE scăzut și poate coborî până la 57,50 euro în lipsa unui ISEE sau în cazul unui ISEE ridicat. În anumite situații, valoarea poate crește, cum ar fi în cazul familiilor numeroase, al mamelor sub 21 de ani, al copiilor cu dizabilități sau al copiilor foarte mici. De asemenea, poate fi acordată o sumă suplimentară dacă noua alocație este mai mică decât beneficiile anterioare.

Plata alocației se face prin transfer bancar sau poștal, într-un cont curent ori pe un card care are asociat un IBAN. La cerere, suma poate fi împărțită între ambii părinți în mod egal sau poate fi acordată integral părintelui care deține custodia exclusivă. Beneficiarii pot fi părinții, tutorele legal sau asistentul maternal, în cazul copiilor aflați în plasament.

Alocația unică și universală a înlocuit mai multe forme de sprijin existente anterior, precum bonusul „Mama Domani”, alocațiile pentru familiile numeroase, alocațiile pentru copii și orfani, bonusul pentru bebeluși și deducerile fiscale pentru copiii până la 21 de ani. Totuși, acest sprijin nu afectează alte beneficii, cum ar fi bonusul pentru grădiniță, și poate fi cumulat cu prestații locale. În același timp, nu este considerat venit pentru alte beneficii sociale și nu se include în venitul impozabil pentru calculul impozitului pe venit (IRPEF).

Cererea pentru alocația unică și universală poate fi depusă de toate categoriile de lucrători, inclusiv angajații din sectorul public sau privat, lucrătorii independenți, pensionarii, șomerii sau persoanele care nu au un loc de muncă.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitantul trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate. Acesta trebuie să fie cetățean italian sau al unui stat membru al Uniunii Europene, ori membru de familie al acestora cu drept de ședere. Pot aplica și cetățenii din afara Uniunii Europene care dețin un permis de ședere pe termen lung sau un permis de muncă ori de ședere pentru activități de cercetare, valabil mai mult de șase luni. Este necesar ca persoana să fie impozitată în Italia, să aibă rezidența și domiciliul pe teritoriul țării, precum și să fi fost rezidentă în Italia cel puțin doi ani sau să dețină un contract de muncă de minimum șase luni.

Cererea poate fi depusă de oricare dintre părinții care exercită răspunderea părintească, chiar dacă nu locuiesc împreună cu copilul. De asemenea, o pot depune tutorii legali sau părintele care acționează în interesul copilului. În cazul în care beneficiarii devin majori, aceștia pot solicita direct plata părții de alocație care le revine.

În ceea ce privește momentul depunerii, cererile transmise în perioada 1 martie – 30 iunie permit acordarea alocației retroactiv, începând cu luna martie. Dacă cererea este depusă după 30 iunie, plata începe din luna următoare și se calculează în funcție de valoarea ISEE disponibilă la momentul depunerii. Cererile deja aprobate rămân valabile și continuă automat începând cu 1 martie 2023, fără a fi necesară depunerea uneia noi, iar în toate cazurile plata se efectuează din luna următoare depunerii cererii.

Depunerea cererii se poate face online, prin intermediul site-ului Institutului Național de Asigurări Sociale (INPS), accesând serviciul dedicat, telefonic, apelând numărul gratuit 803.164 de pe telefon fix sau 06 164.164 de pe mobil, ori prin intermediul centrelor și organizațiilor de asistență socială care oferă servicii de intermediere online.

