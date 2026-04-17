Telefoanele mobile se află în centrul unei schimbări de paradigmă la nivel european, în contextul în care instituțiile comunitare încearcă să limiteze practicile de învechire programată. Acest fenomen, criticat de ani de zile, presupune proiectarea deliberată a dispozitivelor pentru a deveni nefuncționale sau depășite într-un interval relativ scurt, forțând consumatorii să achiziționeze produse noi.

În practică, utilizatorii se confruntă frecvent cu degradarea accelerată a bateriei, pierderea performanței și imposibilitatea de a instala actualizări software. Aceste probleme conduc la înlocuirea prematură a dispozitivelor, generând costuri suplimentare și un volum semnificativ de deșeuri electronice.

Pentru a contracara această tendință, Comisia Europeană a introdus legislația privind „dreptul la reparații”, care obligă producătorii să asigure service și piese de schimb pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la achiziție. Măsura se aplică nu doar telefoanelor mobile, ci și altor electrocasnice, precum frigiderele sau mașinile de spălat.

Noua reglementare extinde aceste obligații și introduce cerințe tehnice suplimentare, vizând în mod direct designul și funcționalitatea smartphone-urilor comercializate pe piața europeană.

Una dintre cele mai importante prevederi ale regulamentului privind telefoanele mobile se referă la baterii, considerate principala cauză a înlocuirii dispozitivelor. Conform noilor reguli, acestea trebuie să fie mai durabile și să reziste la un număr mai mare de cicluri de încărcare fără pierderi semnificative de capacitate.

În plus, legislația impune ca bateriile să poată fi înlocuite cu ușurință de către utilizatori, fără utilizarea unor instrumente speciale sau proceduri complexe. Textul oficial precizează:

„O baterie portabilă se consideră ușor de îndepărtat de către utilizatorul final atunci când poate fi scoasă dintr-un produs cu ajutorul unor unelte disponibile în comerț, fără a fi necesară utilizarea unor unelte specializate, cu excepția cazului în care este furnizată gratuit împreună cu produsul, unelte brevetate, energie termică sau solvenți pentru dezasamblarea produsului”.

Această cerință marchează o revenire la un design abandonat în ultimul deceniu, când telefoanele mobile au devenit dispozitive compacte, sigilate, greu de desfăcut. Producătorii vor fi nevoiți să regândească structura internă a dispozitivelor, ceea ce ar putea conduce la telefoane mai groase sau cu alte compromisuri estetice.

Regulamentul se aplică smartphone-urilor și tabletelor standard, însă anumite categorii, precum dispozitivele cu ecrane flexibile, ar putea beneficia de excepții.

Noile reguli pentru telefoanele mobile fac parte dintr-o strategie mai amplă a Uniunii Europene de reducere a impactului asupra mediului. Prin prelungirea duratei de viață a dispozitivelor, autoritățile urmăresc diminuarea cantității de deșeuri electronice generate anual.

Regulamentul introduce și ținte concrete pentru colectarea bateriilor uzate. Producătorii vor trebui să recupereze cel puțin 50% din bateriile portabile până în 2027, iar pragul va crește la 80% până în 2031. Aceste obiective implică investiții suplimentare în infrastructură și sisteme de reciclare.

În paralel, legislația completează alte inițiative deja implementate la nivel european, precum obligativitatea portului universal USB-C sau introducerea unor etichete standardizate care indică eficiența energetică, autonomia bateriei, rezistența la șocuri și gradul de reparabilitate.

Prin aceste măsuri, autoritățile europene încearcă să ofere consumatorilor informații clare și comparabile, dar și să responsabilizeze producătorii în privința durabilității produselor.

Tabel sinteză – principalele schimbări pentru telefoanele mobile din 2027: