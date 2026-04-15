Extinderea accesului la internet la nivel global se lovește de un obstacol major și neașteptat: boom-ul AI (inteligența artificială). Această tendință tehnologică a generat o penurie severă de cipuri de memorie, încetinind eforturile de a conecta populațiile defavorizate la spațiul digital.

Potrivit declarațiilor făcute de Vivek Badrinath, directorul general al Asociației Mondiale a Operatorilor (GSMA), pentru agenția AFP, resursele hardware sunt direcționate masiv către sectorul AI, lăsând restul industriei într-un deficit critic.

Cifrele furnizate de ONU pentru anul 2025 indică o realitate îngrijorătoare, aproximativ 2,2 miliarde de oameni, reprezentând aproape un sfert din populația planetei, nefiind încă conectați la rețeaua globală.

Această problemă nu ține neapărat de infrastructură, deoarece datele GSMA arată că doar 4% din populația lumii locuiește în zone complet lipsite de acoperire mobilă. Obstacolul principal este unul economic și hardware.

Directorul GSMA, Vivek Badrinath, a explicat că explozia prețurilor smartphone-urilor, determinată direct de deficitul de cipuri, reprezintă bariera principală în reducerea decalajului digital.

El a menționat că situația actuală este extrem de tensionată, determinând mulți producători să își reducă investițiile și eforturile dedicate dispozitivelor din gama „entry-level”.

Badrinath a avertizat că reducerea disponibilității acestor telefoane ieftine va avea un efect devastator, în special în Africa, unde accesul la tehnologie depinde de costuri minime de achiziție.

„Situaţia este foarte tensionată şi mulţi producători şi-au redus eforturile în ceea ce priveşte dispozitivele entry-level. Riscul este că vor exista mai puţine dispozitive entry-level disponibile, ceea ce va fi deosebit de dăunător în Africa”, a explicat Vivek Badrinath, înaintea unui eveniment organizat miercuri, 15 aprilie 2026, la Tokyo.

Această criză este alimentată de construcția accelerată a centrelor de date pentru AI, care consumă cantități uriașe de cipuri de memorie pentru a gestiona volumele masive de date.

Producătorii de componente au ales să prioritizeze segmentul AI, mult mai profitabil, reducând în schimb liniile de producție pentru produsele electronice de larg consum, cum sunt laptopurile sau telefoanele mobile.

Mai mult, estimările din industrie nu sunt optimiste. Chey Tae-won, liderul conglomeratului care include SK hynix, a sugerat că această penurie ar putea persista până în anul 2030.

GSMA subliniază că miza este una de trilioane de dolari. Dacă fiecare persoană ar avea acces la internet mobil, produsul intern brut global ar putea crește cu 3.500 de miliarde de dolari până la finele deceniului, datorită creșterii profitabilității afacerilor prin digitalizare.

Pentru a contracara aceste tendințe, asociația a inițiat dialoguri cu factorii de decizie pentru a obține reduceri de taxe sau facilități de finanțare și încurajează reciclarea smartphone-urilor vechi.

În paralel, deși tehnologia prin satelit de pe orbita joasă a Pământului promite conectivitate globală, Badrinath rămâne rezervat.

„De cele mai multe ori, veţi fi acasă, conectaţi la Wi-Fi sau plecaţi prin reţeaua mobilă. Iar satelitul nu funcţionează foarte bine în interior”, a adăugat Badrinath.

Deși Amazon a intrat recent în cursă prin achiziția Globalstar, încercând să concureze cu Starlink-ul lui Elon Musk, directorul GSMA consideră că majoritatea utilizatorilor vor folosi internetul din spațiu doar ocazional.

El a argumentat că, în majoritatea timpului, oamenii se vor baza pe conexiunile Wi-Fi sau pe rețelele mobile clasice, subliniind că semnalul prin satelit are performanțe scăzute în interiorul clădirilor. În final, Badrinath a pus accent pe necesitatea ca firmele de satelit să respecte aceleași reglementări stricte privind confidențialitatea și interceptarea legală ca și operatorii tradiționali.

„Este esenţial ca factorii de decizie să definească politici care să asigure că regulile privind confidenţialitatea şi interceptarea legală sunt, de asemenea, respectate de operatorii de satelit. Lucrăm la acest aspect împreună cu ei”, a încheiat Badrinath.

