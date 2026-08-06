Ministrul Economiei cere reformarea industriei de apărare. Irineu Darău: ROMARM trebuie să devină mai competitivă
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Ministerul Economiei a început consultările cu managementul companiilor de stat din industria de apărare și cu reprezentanții sindicatelor pentru identificarea măsurilor necesare modernizării sectorului. Ministrul Irineu Darău spune că este nevoie de o evaluare realistă a situației și de soluții care să crească competitivitatea companiilor românești.
Ministerul Economiei a discutat cu managementul companiilor și sindicatele din industria de apărare
La sediul ROMAERO a avut loc joi o nouă întâlnire între reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), conducerile companiilor de stat din industria națională de apărare și organizațiile sindicale.
Potrivit ministerului, consultările fac parte din procesul de identificare a măsurilor necesare pentru modernizarea, eficientizarea și creșterea competitivității industriei de apărare.
La discuții au participat directorii generali și președinții consiliilor de administrație ai companiilor din portofoliul ministerului, alături de reprezentanții sindicatelor.
Irineu Darău spune că industria trebuie să profite de noile programe europene
Ministrul Economiei a declarat că perioada actuală este favorabilă pentru definirea unei strategii de dezvoltare a industriei de apărare, în contextul implementării programului SAFE și al viitoarelor instrumente europene și naționale dedicate acestui sector.
„Ne aflăm la începutul implementării SAFE şi al definirii viitoarelor instrumente europene şi naţionale pentru industria de apărare. Este un moment foarte bun să vorbim foarte realist despre perspectivele de viitor. Nu putem susţine nici că ROMARM este cea mai competitivă companie şi nu are probleme, dar nici că nimic nu merge bine. Tocmai de aceea vreau să avem un dialog deschis cu managementul companiilor şi cu reprezentanţii sindicatelor, astfel încât să identificăm împreună soluţiile prin care să creştem competitivitatea industriei româneşti de apărare”, a declarat Irineu Darău.
În cadrul întâlnirii au fost analizate capacitățile de producție, necesarul de investiții, modernizarea infrastructurii, situația resursei umane, vulnerabilitățile operaționale și posibilitățile prin care companiile românești pot valorifica programele europene destinate consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare.
Reprezentanții companiilor au prezentat situația fiecărei societăți, principalele dificultăți cu care se confruntă și propunerile de dezvoltare a industriei naționale de apărare.
Ministrul afirmă că problemele trebuie discutate deschis pentru a crește competitivitatea ROMARM
Irineu Darău a susținut că modernizarea industriei nu poate fi realizată fără recunoașterea problemelor existente și fără stabilirea unor obiective concrete pe termen scurt și mediu.
„Nu trebuie să ascundem problemele şi nici să vorbim populist la televizor. Vreau să discutăm despre cum ajungem, într-un număr de luni şi apoi într-un număr de ani, la o competitivitate mai mare a ROMARM şi care sunt blocajele de astăzi care ne împiedică să fim mai competitivi. Dacă vrem ca la viitoarele oportunităţi, fie că vorbim de fonduri europene, fie de fonduri naţionale, ROMARM sau oricare dintre filiale să fie la masa oportunităţilor şi să poată concura corect cu operatorii privaţi, înseamnă că trebuie să fim la un alt nivel decât suntem astăzi”, a transmis ministrul Economiei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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