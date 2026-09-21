Anticipate sau Guvernul Mureșan? Marius Budăi anunță cum va vota PSD

Deputatul PSD Marius Budăi a transmis, luni, că formațiunea pe care o reprezintă ar prefera organizarea de alegeri anticipate în locul susținerii unui guvern care ar continua politica economică asociată cu fostul premier Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind învestirea unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Budăi a criticat public mesajele potrivit cărora lipsa votului PSD pentru noul guvern ar putea duce la alegeri anticipate. Fostul ministru susține că formațiunea este pregătită să intre într-o eventuală campanie electorală, dacă alternativa este susținerea continuării măsurilor adoptate de guvernarea Bolojan.

„Domnule Siegfried Mureşan, Mini-Bolojan, În ultimele zile, ne amenințați că dacă PSD nu vă votează Guvernul Mini-Bolojan, mergem la alegeri anticipate. Răspunsul este simplu: mai bine la anticipate, decât să votăm un premier care ne anunță că va continua guvernarea Bolojan. Mai bine ne vedem în campanie, decât să votăm continuarea austerității, a creșterilor de taxe, a tăierilor de venituri și a altor măsuri primitive care au distrus economia!”, a transmis fostul ministru.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Marius Budăi susține că anunțurile privind continuarea politicilor fostului premier reprezintă, pentru PSD, un argument suplimentar împotriva susținerii noului guvern. El face referire și la votul social-democraților pentru demiterea lui Ilie Bolojan, pe care îl descrie drept un vot pentru schimbare, nu pentru menținerea aceleiași direcții politice.

„Când ne spuneți că veți continua guvernarea Bolojan ne convingeți și mai mult că nu trebuie să vă votăm! Vă reamintesc că votul PSD la demiterea premierului Bolojan a fost un vot pentru schimbare, nu pentru continuare! Ne mai spuneți că dacă nu vă votăm Guvernul Mini-Bolojan, aruncăm țara în instabilitate și economia va intra în junk. Nu, domnule Mureșan, Mini-Bolojan! Instabilitatea economică și riscul de a intra în junk sunt rezultatul guvernării a tutorelui dumneavoastră politic”, îi mai transmsite Marius Budăi lui Siegfried Mureșan.

Deputatul PSD contestă, de asemenea, modul în care sunt prezentate efectele reformelor realizate de guvernarea anterioară. În mesajul său, el invocă mai mulți indicatori economici și susține că evoluțiile înregistrate în România sunt nefavorabile în raport cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.