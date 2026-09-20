Siegfried Mureșan continuă direcția lui Bolojan: „Lumina în cămara cu șmecherii” rămâne aprinsă

Premierul desemnat Siegfried Mureșan transmite că intenționează să continue direcția urmată de Executivul condus de Ilie Bolojan și anunță intervenții asupra problemelor despre care spune că s-au acumulat în instituțiile statului în ultimele trei decenii. Mesajul a fost publicat duminică dimineață, în perioada în care acesta se pregătește pentru negocierile necesare formării unei majorități parlamentare.

Siegfried Mureșan a reluat una dintre metaforele folosite de Ilie Bolojan atunci când a vorbit despre neregulile din aparatul de stat și a transmis că nu intenționează să renunțe la direcția începută de actualul premier.

„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu şmecherii. Dacă cineva se aşteaptă ca eu să sting lumina, se înşeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat susține că demersul nu este îndreptat împotriva unei persoane sau a unui anumit grup.

„Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a adăugat el.

Mesajul transmis duminică vine după ce Mureșan a prezentat, cu o zi înainte, câteva dintre principiile pe care spune că vrea să își construiască programul de guvernare.

Premierul desemnat a anunțat că intenționează să păstreze măsurile pe care le consideră benefice din perioada Guvernului Bolojan și să treacă ulterior la o etapă axată pe creștere economică.

„Vom construi pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul Bolojan şi vom intra într-o etapă de creştere. Ilie Bolojan a stabilizat ţara şi a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creştere”, a spus el sâmbătă.

Mureșan a indicat și câteva dintre regulile pe care intenționează să le urmeze în eventualitatea învestirii noului Executiv.

El a vorbit despre „câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continue: să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor şi să investim acolo unde este nevoie”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi desemnarea europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Decretul de desemnare a fost semnat sâmbătă și urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.

Potrivit articolului 103 din Constituție, candidatul desemnat pentru funcția de premier trebuie să solicite, în termen de zece zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a viitorului Guvern.

În această perioadă, Mureșan trebuie să poarte negocieri pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar învestirii Cabinetului său. Programul și lista miniștrilor vor fi supuse votului în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.