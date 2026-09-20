Peste 92 de milioane de europeni, în risc de sărăcie sau excluziune socială. Noile date Eurostat

Peste 92 de milioane de persoane din Uniunea Europeană erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025, arată datele prezentate de Eurostat în ediția din 2026 a publicației „Cifre cheie privind condițiile de viață în Europa”.

Noua ediție analizează condițiile de viață din statele membre, cu o atenție specială acordată grupurilor vulnerabile. Sunt urmărite aspecte precum veniturile, disparitățile sociale și financiare, situația gospodăriilor, accesul la muncă, îngrijirea copiilor, sănătatea și satisfacția față de viață.

Potrivit Eurostat, 92,7 milioane de persoane din UE se aflau în 2025 în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Raportul analizează inclusiv distribuția veniturilor și diferențele sociale și financiare existente la nivel european. O atenție distinctă este acordată persoanelor aflate în situații vulnerabile și condițiilor în care acestea trăiesc.

Eurostat arată, de asemenea, că persoanele cu dizabilități se confruntau cu un risc mai mare de sărăcie sau excluziune socială în toate țările Uniunii Europene.

Situația gospodăriilor și participarea la piața muncii reprezintă o altă componentă a analizei. Datele Eurostat arată că 8% dintre persoanele cu vârsta sub 65 de ani trăiau în gospodării cu o intensitate a muncii foarte scăzută.

Publicația analizează, în același timp, caracteristicile gospodăriilor și îngrijirea copiilor, alături de situația veniturilor.

Ediția din 2026 aduce și un nou set de indicatori privind condițiile de viață ale europenilor. Printre domeniile analizate mai detaliat se numără costurile locuințelor, serviciile de îngrijire la domiciliu și alegerile privind stilul de viață.

Ultima parte a publicației Eurostat este dedicată sănătății, situației persoanelor cu dizabilități și gradului de satisfacție față de viață.

Raportul este structurat în trei mari capitole, care urmăresc de la situația financiară a populației și caracteristicile gospodăriilor până la sănătate și calitatea vieții.