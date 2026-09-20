Schimbare majoră pentru actele personale până la sfârșitul lui 2026. Ce se pregătește pentru buletin, permis și alte documente

Uniunea Europeană se pregătește pentru introducerea pe scară largă a Portofelului Digital de Identitate al UE (EUDI Wallet), un sistem prin care cetățenii își vor putea păstra și utiliza documentele personale în format digital. Fiecare stat membru trebuie să pună la dispoziție propria aplicație, construită însă după standarde comune, astfel încât identitatea și documentele digitale să poată fi folosite și peste graniță.

Portofelul EUDI este prevăzut de cadrul european eIDAS 2.0 și este gândit pentru cetățeni, rezidenți și companii. Aplicația va putea fi descărcată gratuit pe dispozitivele mobile.

Nu va exista însă o singură aplicație folosită de toți europenii. Fiecare țară va avea propriul portofel digital, iar interoperabilitatea va fi asigurată prin standardele tehnice comune stabilite la nivel european.

Una dintre principalele schimbări este posibilitatea de a păstra într-un singur spațiu digital mai multe tipuri de documente și acreditări.

Portofelul ar putea include documente de identitate și certificate de naștere, dar și permise de conducere în format mobil, diplome universitare, rețete medicale, cărți de îmbarcare sau chiar abonamente.

Documentele digitale vor putea fi prezentate atât autorităților, cât și unor furnizori privați de servicii, inclusiv în alte state membre.

De exemplu, o persoană care aplică pentru un loc de muncă într-o altă țară UE ar putea transmite direct prin portofel o diplomă emisă în țara de origine, fără să reia de la zero procesul de furnizare a documentelor.

Sistemul ar urma să poată fi utilizat și pentru accesarea unor servicii publice, inclusiv cele din domeniul sănătății sau securității sociale, pentru anumite proceduri administrative și fiscale, dar și în relația cu sectorul privat, precum deschiderea unui cont bancar sau solicitarea unui împrumut.

Una dintre componentele importante ale sistemului privește controlul asupra datelor personale. Utilizatorul nu ar trebui să fie obligat să transmită întregul document atunci când furnizorul unui serviciu are nevoie doar de o anumită informație.

Sunt prevăzute mecanisme de „dezvăluire selectivă”, prin care poate fi comunicată doar informația necesară. De exemplu, o persoană ar putea demonstra că îndeplinește o anumită condiție fără să ofere toate datele existente în documentul său.

Portofelul ar urma să includă și un tablou de bord prin care utilizatorul poate vedea cine a avut acces la date.

Tot prin aplicație vor putea fi semnate documente folosind o semnătură electronică gratuită, cu aceeași validitate juridică precum semnătura olografă în statele membre UE.

Concentrarea unui număr mare de documente într-un singur sistem ridică însă și probleme privind securitatea și protecția vieții private.

Thomas Lohninger, director executiv al organizației pentru drepturi digitale epicenter, avertizează asupra riscului creat de concentrarea informațiilor într-un singur loc.

„Dacă pui toate ouăle într-un singur coș, atunci, sperăm, acel coș nu va da greș niciodată”, a spus Lohninger.

Un atac informatic, o defecțiune tehnică sau compromiterea telefonului ar putea afecta accesul la informațiile stocate. Există și preocupări legate de modul în care statele vor construi infrastructura necesară verificării documentelor și de posibilitatea apariției unor urme digitale ale autentificărilor.

Un alt risc semnalat este cel al „supra-identificării”: odată ce verificarea identității devine foarte simplă, organizațiile ar putea începe să o solicite și în situații în care în prezent oamenii pot utiliza un serviciu anonim sau sub pseudonim.

Ținta stabilită la nivel european este ca statele membre să ofere cetățenilor portofele EUDI funcționale până la sfârșitul anului 2026.

Implementarea nu avansează însă în același ritm peste tot. Italia, Franța și Finlanda se numără printre statele aflate într-un stadiu avansat, iar Bulgaria este de asemenea menționată printre țările care au făcut progrese importante.

Italia a integrat deja cadrul EUDI în aplicația sa de servicii publice IO, prin IT-Wallet, în timp ce Franța dezvoltă sistemul pornind de la infrastructura France Identité. Croația își adaptează, la rândul său, portofelul Certilia la cerințele europene.

În alte state, procesul avansează mai lent. Suedia are o foaie de parcurs care indică o lansare în 2028 sau 2029, iar Germania se află încă într-o etapă în care sunt analizate inclusiv variantele de implementare și organizare a sistemului.

România s-a aflat printre țările în care dezvoltarea sistemului a rămas o perioadă în etapa testelor, însă situația s-a modificat după apariția unui parteneriat privat cu Mastercard, care, potrivit informațiilor prezentate în material, a contribuit la accelerarea unui model hibrid.

În paralel, sistemul european este testat prin proiecte pilot de amploare. Aproximativ 550 de companii private și autorități publice din UE, Norvegia, Islanda și Ucraina sunt implicate în aceste teste, care acoperă peste 11 scenarii de utilizare din viața de zi cu zi.