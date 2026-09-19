Campanie de phishing care imită mesajele Zoom și Docusign. Atacatorii încearcă să fure parole și datele cardurilor

O nouă campanie de phishing folosește mesaje care imită comunicările oficiale transmise de Zoom și Docusign pentru a obține date de autentificare, informații personale și date ale cardurilor bancare. Kaspersky anunță că peste o mie de e-mailuri asociate acestei campanii fuseseră detectate până la 11 septembrie, iar unul dintre valurile de atac era încă activ.

Campania a fost identificată în primele zile de după sezonul vacanțelor. Potrivit companiei de securitate cibernetică, atacatorii folosesc metode de phishing relativ simple și deja testate, mizând pe faptul că o parte dintre destinatari vor accesa linkurile sau vor furniza informațiile solicitate.

Primul val a vizat conturi corporate din mai multe regiuni ale lumii, inclusiv Europa de Vest, Orientul Mijlociu și America Latină, dar și Armenia și Azerbaidjan. E-mailurile erau construite astfel încât să pară comunicări oficiale Docusign și conțineau linkuri către pagini de phishing concepute pentru furtul datelor de autentificare.

La mai puțin de o săptămână de la primul val, specialiștii au observat o nouă etapă a campaniei. De această dată, atacatorii au început să trimită notificări care pretindeau că provin de la Zoom.

Mesajele îi avertizau pe destinatari că respectivele conturi urmau să fie dezactivate, o metodă prin care atacatorii încearcă să determine utilizatorii să reacționeze rapid.

Pentru atragerea victimelor au fost folosite două metode. Unele mesaje conțineau linkuri care redirecționau către pagini pregătite pentru furtul datelor de autentificare. Altele includeau formulare prin care erau solicitate atât informații personale, cât și datele cardurilor de credit.

Până la 11 septembrie, Kaspersky identificase peste 1.000 de e-mailuri de phishing asociate campaniei. Compania precizează că al doilea val de atacuri continua să fie activ la momentul publicării informării.

În contextul acestor atacuri, experții recomandă companiilor să combine soluțiile tehnice de securitate cu pregătirea angajaților. Printre măsurile indicate se numără protejarea sistemelor de e-mail împotriva spamului și phishingului și instruirea periodică a personalului pentru recunoașterea mesajelor periculoase.

Kaspersky recomandă și efectuarea unor simulări controlate de phishing, prin care companiile să poată verifica vigilența angajaților și să identifice persoanele sau grupurile mai expuse unor astfel de atacuri.

O altă măsură indicată este activarea autentificării multifactor pentru conturile de e-mail, în special pentru utilizatorii care au privilegii ridicate. Acolo unde este posibil, specialiștii recomandă și folosirea unor variante de autentificare fără parolă, precum tokenurile sau notificările push trimise pe dispozitivele mobile.