Inteligența artificială schimbă departamentele de taxe. Unde va fi, de fapt, avantajul competitiv al companiilor

Inteligența artificială devine tot mai importantă în activitatea departamentelor de taxe, însă simpla utilizare a noilor tehnologii nu va mai fi suficientă pentru ca o companie să se diferențieze. Avantajul competitiv va depinde de capacitatea organizațiilor de a-și structura, păstra și reutiliza experiența acumulată în proiecte, controale fiscale și decizii, arată Camelia Malahov, Partener Servicii Fiscale, și Leonard Alexandru, Director Soluții de Tehnologie pentru Servicii Fiscale, Deloitte România.

Schimbarea vine într-un moment în care departamentele fiscale ale companiilor trebuie să gestioneze un volum tot mai mare de cerințe administrative și de raportare.

Potrivit Deloitte Global Tax Policy Survey 2026, 38% dintre cei peste 1.000 de directori financiari și lideri ai departamentelor de taxe chestionați consideră că intensificarea cerințelor de conformare, administrative și de raportare reprezintă factorul cu cel mai mare impact asupra activității lor.

În acest context, inteligența artificială devine un instrument important, dar pe măsură ce accesul la tehnologie se generalizează, simpla utilizare a acesteia nu mai reprezintă în sine un avantaj competitiv.

Departamentele de taxe acumulează cantități importante de informații în activitatea curentă. Printre acestea se numără opiniile fiscale, evaluările unor tranzacții complexe, concluziile controalelor fiscale, proiectele privind impozitarea minimă globală, documentațiile de prețuri de transfer și interpretările legislative primite de la autorități.

Problema este că, în numeroase organizații, aceste informații rămân răspândite în e-mailuri, dosare și documente sau sunt păstrate doar în memoria angajaților.

Consecințele pot fi importante: analizele ajung să fie refăcute, echipele nu beneficiază întotdeauna de experiența colegilor din alte țări, iar plecarea unor oameni-cheie poate însemna și pierderea unei părți din expertiza acumulată de companie.

În prezent, AI este folosită frecvent pentru redactarea documentelor, sintetizarea informațiilor și cercetare. Autorii consideră că următorul pas va fi utilizarea tehnologiei pentru valorificarea informațiilor specifice fiecărei companii.

Un sistem conectat la baza internă de cunoștințe ar putea găsi proiecte similare, identifica argumente utilizate anterior, compara abordările adoptate în mai multe țări sau arăta cum a fost gestionat în trecut un anumit risc fiscal.

Astfel, AI ar putea trece de la statutul de instrument care răspunde unor întrebări la cel de resursă care cunoaște istoricul organizației și reduce considerabil munca de documentare a consultantului fiscal.

Pentru ca un astfel de sistem să funcționeze, simpla existență a unei arhive electronice nu este suficientă. Documentele trebuie organizate într-un format unitar, care să poată fi citit de aplicații.

Informațiile ar trebui să includă elemente precum problema analizată, țara vizată, legislația relevantă, argumentele folosite, nivelul de risc, poziția adoptată, rezultatul și data efectuării analizei.

Totodată, organizația trebuie să poată distinge între o analiză preliminară și una confirmată de autorități, precum și între o interpretare legislativă încă valabilă și una care a devenit depășită în urma modificării legislației. Abia în aceste condiții AI poate transforma o arhivă într-o bază de cunoștințe cu adevărat utilă.

Transformarea departamentelor de taxe nu se va limita, astfel, la adoptarea inteligenței artificiale. Companiile vor trebui să schimbe și modul în care își gestionează cunoștințele acumulate.

În opinia autorilor, departamentele performante nu vor fi neapărat cele care utilizează cele mai multe instrumente tehnologice, ci cele care reușesc să transforme fiecare proiect, control fiscal și decizie într-o resursă care poate fi găsită, înțeleasă și folosită din nou.

În același timp, rolul consultantului fiscal se va modifica semnificativ.