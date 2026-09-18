Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN de la Dublin. Inteligența artificială, piețele financiare și finanțele publice, pe agenda discuțiilor

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în perioada 18–19 septembrie 2026 la reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri economice și financiare ai Uniunii Europene (ECOFIN), organizată la Dublin de Președinția irlandeză a Consiliului UE. Discuțiile se vor concentra pe transformările din sectorul financiar, impactul inteligenței artificiale asupra economiei și provocările privind competitivitatea și creșterea economică.

Reuniunea informală ECOFIN îi aduce la aceeași masă pe miniștrii responsabili de afaceri economice și financiare din Uniunea Europeană și pe guvernatorii băncilor centrale.

Agenda din acest an include teme economice și financiare legate de transformările tehnologice și de evoluțiile de pe piețele financiare.

Vineri, 18 septembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la sesiunea de lucru dedicată inovării în sectorul financiar și viitorului capitalului la nivel global.

Discuțiile se vor concentra asupra modului în care schimbările tehnologice și inovația remodelează finanțele globale. Miniștrii vor analiza atât oportunitățile, cât și provocările generate de aceste transformări, inclusiv implicațiile pentru competitivitatea, reziliența și creșterea economiei europene.

Sâmbătă, 19 septembrie, miniștrii de Finanțe din UE vor discuta despre impactul inteligenței artificiale asupra economiei europene și societăților.

Punctul de plecare al dezbaterilor va fi o prezentare susținută de directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva.

Sesiunea va cuprinde mai multe discuții tematice desfășurate în grupuri de lucru, urmate de un dialog mai larg între participanții la reuniunea informală ECOFIN.

În marja reuniunii de la Dublin, Alexandru Nazare va avea și o întâlnire bilaterală cu omologul său francez, Roland Lescure. Cei doi vor discuta teme de interes comun de pe agenda europeană, dar și situația economică a României și Franței.

Unul dintre subiectele vizate este agenda europeană privind Uniunea Economiilor și Investițiilor, aprofundarea piețelor de capital și mobilizarea capitalului privat pentru finanțarea companiilor și investițiilor, teme susținute la nivel european de Franța și considerate importante și pentru România.

Discuțiile dintre cei doi miniștri vor viza și posibilitățile de cooperare mai strânsă între România și Franța în ceea ce privește agenda de competitivitate a Uniunii Europene.

Un alt punct îl reprezintă consolidarea finanțelor publice, într-un context în care ambele state urmăresc reducerea dezechilibrelor fără afectarea investițiilor și a perspectivelor de creștere economică.