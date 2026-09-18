Ce schimbare pregătește Ungaria după exemplul românesc. Legea care a surprins presa maghiară

Presa maghiară folosește România ca reper în dezbaterea privind reglementarea trotinetelor electrice. Publicațiile din Ungaria notează că un șofer de trotinetă electrică poate primi în România o amendă de aproape 120.000 de forinți, în funcție de gravitatea abaterii.

Ungaria pregătește, la rândul ei, un nou Cod rutier pentru aceste vehicule, iar comparațiile cu legislația românească sunt frecvente. În România, amenzile pentru trotinete electrice au crescut de la 1 iulie. Valoarea unui punct de penalizare a urcat de la 202,5 lei la 216,25 lei, ceea ce influențează direct sancțiunile aplicate. Cea mai mare amendă poate ajunge la echivalentul a aproape 120.000 de forinți, potrivit presei maghiare.

Sancțiunile sunt calculate pe baza punctelor de penalizare. Pentru abateri de 4-5 puncte, amenda se situează între 865 și 1081 de lei. Pentru încălcări de 6-8 puncte, suma poate ajunge la 1730 de lei. Reglementările sunt clare și vizează atât comportamentul în trafic, cât și condițiile minime de utilizare.

Legislația românească interzice transportul unui pasager pe trotinetă, iar vehiculul poate fi condus doar de persoane care au împlinit 14 ani. Minorii sub 16 ani trebuie să poarte cască de protecție pe carosabil. Nerespectarea acestor reguli atrage o amendă de 865 de lei. Aceeași sancțiune se aplică și pentru traversarea neregulamentară a trecerii de pietoni.

Amenzile cresc în situațiile în care șoferul ține telefonul în mână sau trece pe roșu. În astfel de cazuri, sancțiunea ajunge la 1297,5 lei. Cea mai mare amendă, de 1730 de lei, este aplicată pentru conducerea sub influența alcoolului. La București, o acțiune de control desfășurată în august a dus la amenzi totale de peste 12.000 de lei.

Reglementările prevăd și obligativitatea utilizării pistei de biciclete, acolo unde aceasta există. În lipsa unei piste, trotinetele pot circula doar pe drumuri cu viteză maximă de 50 km/h. Pe un vehicul poate circula o singură persoană, iar abaterile sunt sancționate în funcție de gravitate.

Ungaria lucrează la un nou Cod rutier pentru trotinete electrice. Proiectul ar introduce o categorie separată, stabilită în funcție de puterea și viteza vehiculului. Pentru scuterele mai slabe, vârsta minimă ar fi de 12 ani, iar pe trotuar viteza ar fi limitată la 10 km/h. Compania Lime a transmis un comentariu, subliniind nevoia unei analize mai ample a transportului urban.

Noul Cod Rutier aflat în discuție ar clasifica trotinetele motorizate într-o categorie distinctă și ar stabili condițiile de utilizare pe baza performanței și vitezei maxime. Pentru trotinetele cu performanțe reduse, capabile să atingă maximum 25 km/h cu motor propriu, proiectul prevede o vârstă minimă de 12 ani și o viteză maximă de 10 km/h pe trotuar. Transportul pasagerilor nu ar fi permis.

Lime a discutat cu presa maghiară despre viitoarele reglementări, menționând problema protecției capului și necesitatea analizării transportului urban în ansamblu pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Compania a evidențiat importanța unei abordări integrate în stabilirea regulilor.