Șoferii riscă amenzi de până la 4.325 de lei în 2026. Ce trebuie să știe înainte să plece la drum

Șoferii din România sunt sancționați în funcție de un punct-amendă de 216,25 lei, valoare indicată și în informările publicate în august 2026. Pentru persoanele fizice, amenzile din clasa a IV-a pot ajunge la 4.325 de lei. Unele abateri atrag și suspendarea dreptului de a conduce. Informațiile recente despre alcoolul la volan și monitorizarea prin e-SIGUR clarifică obligații care nu trebuie confundate cu introducerea unui nou Cod rutier.

Șoferii plătesc amenzi mai mari după creșterea punctului-amendă de la 202,50 lei la 216,25 lei, aplicată începând cu 1 iulie 2026 și prezentată într-o informare InfoCons din 25 august. Diferența este de aproximativ 6,8%.

Majorarea este legată de creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei. Aceasta modifică valoarea sancțiunilor calculate în puncte-amendă, fără să însemne că toate regulile de circulație sau perioadele de suspendare a permisului au fost schimbate.

Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 432,50 și 648,75 lei în clasa I, între 865 și 1.081,25 lei în clasa a II-a, între 1.297,50 și 1.730 lei în clasa a III-a și între 1.946,25 și 4.325 de lei în clasa a IV-a.

Punctele-amendă determină suma de plată. Acestea sunt distincte de punctele de penalizare aplicate pentru anumite contravenții.

Conducătorii auto care depășesc viteza maximă admisă cu mai mult de 50 km/h riscă amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Pentru depășirea cu peste 70 km/h, suspendarea ajunge la 120 de zile.

La valoarea actuală a punctului-amendă, sancțiunea financiară pentru aceste abateri este între 1.946,25 și 4.325 de lei. Aceste praguri sunt menționate și în informarea InfoCons din august.

În privința telefonului mobil, sursele consultate prezintă neconcordanțe asupra cuantumului amenzii. Prin urmare, nu poate fi indicată aici o sumă drept verificată la zi. Șoferii trebuie să evite folosirea telefonului în timpul deplasării fără un sistem de tip „mâini libere”.

Șoferii nu pot considera valoarea de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat drept o limită până la care consumul de alcool ar fi permis. Aceasta este relevantă pentru procedura de recoltare a mostrelor biologice și nu trebuie confundată cu alcoolemia măsurată în sânge.

Potrivit unei analize Avocatnet actualizate la 14 august 2026, conducerea sub influența alcoolului, atunci când fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Aceeași sursă explică faptul că, pentru un rezultat de până la 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat inclusiv, conducătorul auto poate solicita o nouă testare după 15–20 de minute. Această procedură nu instituie un drept de a conduce după consumul de alcool.

Polițiștii rutieri folosesc echipamente radar montate pe trepiede mobile pentru monitorizarea circulației, inclusiv în cadrul unor acțiuni desfășurate în septembrie 2026.

O informare publicată pe 13 septembrie despre activitatea polițiștilor din Alba descrie utilizarea sistemului e-SIGUR în zonele cu risc rutier. Dispozitivele înregistrează vehiculele care depășesc viteza legală sau încalcă alte reguli.

Proprietarii pot primi ulterior o solicitare prin care trebuie să comunice cine conducea vehiculul la momentul constatării abaterii. Procedura permite continuarea verificărilor fără oprirea imediată a șoferului în trafic.

Noile reguli europene prevăd introducerea permisului de conducere digital, care va putea fi păstrat pe telefon sau pe un alt dispozitiv și integrat în portofelul european pentru identitate digitală.

Documentul va fi recunoscut în toate statele membre și va deveni, după perioada de tranziție, formatul eliberat în mod obișnuit. Șoferii care nu folosesc un telefon inteligent sau preferă documentul clasic vor putea solicita în continuare un permis fizic.

Aplicarea măsurii în România presupune adaptarea legislației naționale, a sistemelor informatice și a procedurilor administrative. Intrarea în vigoare a regulilor la nivel european nu impune preschimbarea imediată a permiselor existente.

Aplicarea permisului digital în România presupune adaptarea legislației naționale, a sistemelor informatice și a procedurilor administrative

Verificarea mașinii înaintea deplasării trebuie să includă valabilitatea ITP, starea anvelopelor, funcționarea frânelor și a instalației de iluminare. Cuantumul sancțiunilor depinde de abaterea constatată, astfel că lipsa ITP sau defecțiunile tehnice nu pot fi prezentate ca având, în toate situațiile, aceeași amendă.

Nici sumele din materialul inițial pentru circulația trotinetelor și bicicletelor nu au fost confirmate prin sursele recente consultate. Afirmațiile despre amenzi de 290–580 de lei sau despre o limită generală de 25 km/h pe piste nu pot fi prezentate drept reguli verificate pentru septembrie 2026.

Șoferii sunt obligați să acorde prioritate pietonilor care traversează regulamentar prin locurile special amenajate și semnalizate, atunci când aceștia se află pe sensul de deplasare al vehiculului.

Nerespectarea obligației se sancționează cu amendă din clasa a III-a, respectiv între 1.297,50 și 1.730 de lei, și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile, potrivit Avocatnet.