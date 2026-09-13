Ce pot verifica polițiștii la un șofer, de fapt. Puțini cunosc limitele controlului în trafic

Controlul corporal al unui conducător auto, precum și verificarea bagajelor sau a vehiculului pe care acesta îl folosește, pot fi realizate de polițiști numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Șoferul are obligația de a se supune controlului atunci când polițistul solicită acest lucru, însă efectuarea verificării trebuie să aibă un scop prevăzut de lege.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis redacției avocatnet.ro., un răspuns la întrebările referitoare la situațiile în care polițiștii pot efectua astfel de controale.

Așadar, informațiile oferite de IGPR clarifică atât condițiile în care poate fi verificat un conducător de vehicul, cât și situațiile în care pot fi controlate bagajele sau interiorul unui mijloc de transport.

Potrivit IGPR, verificarea unui conducător de vehicule ori a conținutului vehiculului poate fi făcută de polițiști cu respectarea prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Actul normativ stabilește în ce situații poate fi efectuat controlul și care sunt limitele acestei măsuri.

Articolul 35 din Legea nr. 218/2002 prevede că polițistul poate efectua controlul corporal al persoanei legitimate și, după caz, al bagajelor sau al vehiculului utilizat de aceasta.

Măsura poate fi dispusă numai pentru anumite scopuri prevăzute expres de lege și în situațiile în care există motive verosimile pentru a considera că sunt îndeplinite condițiile necesare.

Unul dintre aceste scopuri îl reprezintă ridicarea bunurilor supuse confiscării, interzise la deținere, căutate potrivit legii sau care pot fi folosite ca probe într-o procedură judiciară.

Pentru efectuarea controlului în această situație trebuie să existe motive verosimile pentru a bănui că persoana are asupra sa ori sub controlul său astfel de bunuri.

Controlul poate avea ca obiect și identificarea și ridicarea unor arme, obiecte sau substanțe care ar putea fi folosite împotriva polițistului, a altor persoane ori pentru autovătămare.

Legea prevede această posibilitate atunci când persoana face obiectul măsurii conducerii la sediul poliției, al unui mandat de aducere, al unei ordonanțe de reținere, al unui mandat de arestare sau al unui mandat de executare a pedepselor.

O altă situație prevăzută de lege vizează identificarea unor documente sau înscrisuri care pot contribui la stabilirea identității unei persoane aflate în stare de inconștiență.

Totodată, polițiștii pot identifica și ridica arme, obiecte sau substanțe periculoase atunci când o persoană încearcă să pătrundă ori se află în locuri în care accesul cu asemenea obiecte este interzis.

Controlul unui vehicul poate fi efectuat și pentru identificarea unei persoane care este dată în urmărire sau este căutată potrivit legii. Și în această situație este necesar să existe motive verosimile pentru a bănui că persoana respectivă se află în vehicul. Legea stabilește și ce se înțelege prin controlul unui vehicul. Noțiunea se referă la verificarea oricărui mijloc de transport utilizat pe cale rutieră, feroviară, aeriană sau pe apă.

Potrivit precizărilor transmise de IGPR, verificarea vehiculului se realizează prin vizualizarea compartimentelor care, prin construcția lor, sunt destinate transportului pasagerilor și mărfurilor. Polițistul poate solicita persoanei să deschidă aceste compartimente și să prezinte conținutul lor.

Persoana are obligația de a da curs unei asemenea solicitări, potrivit prevederilor legale. Astfel, controlul nu presupune doar examinarea vizuală realizată de polițist, ci poate implica și deschiderea compartimentelor destinate transportului și prezentarea obiectelor aflate în acestea. În ceea ce privește controlul corporal, legea stabilește reguli referitoare și la modul în care acesta trebuie efectuat. Verificarea trebuie realizată cu respectarea demnității umane, iar persoana care efectuează controlul trebuie să fie de același sex cu persoana verificată.

Controlul corporal presupune examinarea externă a corpului și a îmbrăcămintei unei persoane. Verificarea poate fi făcută vizual, dar și prin palpare și apăsare, iar îmbrăcămintea groasă poate fi examinată separat.

Procedura are astfel limite stabilite prin lege, atât în ceea ce privește situațiile în care poate fi dispusă, cât și modul în care polițistul trebuie să efectueze verificarea. Respectarea demnității persoanei controlate este prevăzută în mod expres de legislație.

În situația în care, în urma examinării, sunt identificate obiecte, persoana controlată are obligația de a le prezenta la solicitarea polițistului. Prevederea se aplică în momentul în care obiectele sunt descoperite în timpul verificării.

Regulile privind controlul corporal, al bagajelor și al vehiculului stabilesc, astfel, atât situațiile în care polițiștii pot recurge la această măsură, cât și obligațiile persoanei supuse verificării și modalitatea în care trebuie realizată examinarea.