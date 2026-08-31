Se schimbă regulile în trafic. Manevra pe care șoferii ar putea fi obligați să o facă

Șoferii ar putea avea reguli mai clare privind modul în care trebuie să elibereze drumul pentru echipajele de intervenție. Un proiect de lege depus în Parlament prevede proceduri precise pentru situațiile în care ambulanțele, pompierii sau echipajele de poliție circulă cu semnalele luminoase și sonore pornite.

Proiectul stabilește și sancțiuni pentru conducătorii auto care nu acordă prioritate ori fac manevre greșite și ajung să blocheze traseul echipajelor de intervenție. Amenzile pot ajunge până la 1.000 de lei, iar permisul de conducere ar putea fi suspendat pentru 30 de zile.

Problema apare în special atunci când traficul este aglomerat și se formează ambuteiaje. În astfel de situații, unii șoferi încearcă să se deplaseze pentru a face loc mașinilor de intervenție, însă manevrele greșite pot duce la blocarea drumului pe care trebuie să treacă acestea.

Ambulanțele pot pierde astfel minute importante atunci când nu reușesc să înainteze prin trafic. Unii conducători auto spun că lipsa de experiență poate fi una dintre explicații. Un conducător auto a declarat: „Sunt șoferi care nu știu ce au de făcut? Cu siguranță da, probabil din lipsă de experiență.”

Un alt șofer a descris pentru ProTV situația întâlnită în traficul din București: „Am observat traficul din București și nu se respectă, fiecare de pe o bandă, de pe alta. Nu se respectă nimic.”

Proiectul de lege urmărește tocmai stabilirea unor reguli care să le arate conducătorilor auto ce manevre trebuie să facă atunci când trebuie să permită trecerea echipajelor de intervenție.

Potrivit inițiativei legislative, regulile s-ar aplica atunci când pompierii, ambulanțele sau echipajele de poliție au pornite semnalele luminoase și sonore. Șoferii ar trebui să creeze un culoar liber prin care echipajul să poată trece fără ca traficul să fie blocat de manevre efectuate la întâmplare.

În cazul unui drum cu o singură bandă pe sens, mașinile ar trebui să se deplaseze cât mai aproape de marginea carosabilului. Astfel, partea din mijloc a drumului ar rămâne liberă pentru trecerea echipajului de intervenție.

Pe drumurile care au două sau mai multe benzi pe sens, regula propusă este diferită. Mașinile aflate pe banda din stânga ar urma să se deplaseze spre axul drumului, în timp ce autoturismele de pe celelalte benzi ar trebui să se apropie de partea dreaptă.

Prin această poziționare a vehiculelor se formează culoarul de salvare destinat echipajelor care trebuie să înainteze rapid prin trafic. Dumitru Văduva, inițiatorul proiectului de lege, a explicat motivul pentru care este propusă această reglementare:

„În momentul acesta, legislația românească nu reglementează explicit această situație și am văzut această reglementare în state europene, în Germania, Austria, Slovenia. Am văzut, călătorind, astfel de situații”, a explicat Dumitru Văduva.

Inițiatorii proiectului analizează și posibilitatea ca șoferii să primească informații din timp despre incidentele care au loc pe traseul lor. Ideea este ca aceștia să poată reacționa înainte de formarea unei aglomerații și să știe cum trebuie să procedeze atunci când se apropie un echipaj de intervenție. Dumitru Văduva a precizat că există mai multe variante prin care conducătorii auto ar putea fi informați:

„Sunt diverse canale de comunicare. Șoferii sunt anunțați din timp de astfel de incidente și se pregătesc din timp și formează culoarul de salvare. Spre exemplu, pe autostrăzi să fie anunțuri că se întâmplă un accident la nu știu ce kilometru, în condiții de avertizare pe mijloace radio.”

Potrivit proiectului, respectarea regulilor ar urma să fie susținută și prin sancțiuni. Șoferii care nu acordă prioritate echipajelor de intervenție, efectuează manevre greșite sau ocupă culoarul destinat salvării ar putea fi sancționați cu o amendă de până la 1.000 de lei.

Pe lângă amendă, proiectul prevede și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Măsurile nu sunt însă în vigoare în acest moment, deoarece proiectul trebuie să parcurgă procedura legislativă și să fie adoptat de Parlament pentru ca noile reguli să devină obligatorii.