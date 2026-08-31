Restricții de circulație pentru șoferi în primele zile de septembrie. Avertisment de la autorități: Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită

Circulația rutieră va fi închisă temporar pe un sector al Transfăgărășanului, în primele două zile ale lunii septembrie. Măsura este necesară pentru desfășurarea evenimentului Bentley Transfăgărășan Experience, iar șoferii care intenționează să tranziteze zona sunt sfătuiți să țină cont de intervalul în care traficul va fi oprit.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat că circulația pe DN7C – Transfăgărășan va fi închisă marți, 1 septembrie 2026, și miercuri, 2 septembrie 2026. Restricțiile se vor aplica în ambele zile în intervalul orar 07:00-11:00.

Sectorul de drum vizat este cuprins între kilometrul 104+400 și kilometrul 116+808b, potrivit informațiilor publicate de autorități pe Facebook.

Astfel, persoanele care au programată deplasarea pe Transfăgărășan în diminețile de 1 și 2 septembrie trebuie să țină cont de faptul că traficul rutier nu va putea fi desfășurat pe sectorul respectiv în intervalul de patru ore stabilit de autorități.

Restricțiile sunt instituite în contextul organizării evenimentului Bentley Transfăgărășan Experience, iar în afara intervalului 07:00-11:00, anunțul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București nu prevede închiderea circulației pe sectorul menționat.

„În vederea desfășurării evenimentului “Bentley Transfăgărășan Experience”, circulația rutieră se va închide marți, 01.09.2026 și miercuri, 02.09.2026, în intervalul orar 07:00 – 11:00, pe DN7C – Transfăgărășan, sectorul de drum km 104+400 – km 116+808b”, au transmis autoritățile.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București le recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită în zona în care vor fi instituite restricțiile.

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă și să urmeze indicațiile personalului care va asigura dirijarea traficului.

„Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului de dirijare a traficului”, au conchis autoritățile.

Prin urmare, cei care se deplasează pe DN7C – Transfăgărășan în zilele de 1 și 2 septembrie trebuie să fie atenți la semnalizarea instituită temporar și la indicațiile primite în teren, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a circulației și a evenimentului.

Închiderea vizează sectorul cuprins între km 104+400 și km 116+808b și este valabilă exclusiv în intervalul 07:00-11:00, în cele două zile anunțate de autorități.

Postarea poate fi vizualizată aici.