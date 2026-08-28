Avertisment pentru șoferi. Ce se întâmplă pe Valea Oltului și ce restricții au fost impuse

Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe Valea Oltului, vor fi prelungite din nou. Măsurile, care erau programate să rămână în vigoare până la 31 august, vor fi menținute până la 15 noiembrie, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Restricțiile se aplică pe sectorul de drum dintre Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari. Zona este traversată zilnic de numeroase autoturisme și vehicule de transport, iar măsurile instituite afectează în special traficul greu.

În intervalele stabilite, nu este permis accesul vehiculelor care au masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricția îi vizează în principal pe transportatorii care folosesc DN7 pentru deplasările dintre sudul țării și Transilvania.

Potrivit DRDP Craiova, măsura va fi aplicată în continuare de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30. În acest interval, vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe sectorul de drum pentru care au fost stabilite restricțiile.

Noua dată anunțată pentru încetarea măsurilor este 15 noiembrie. Astfel, restricțiile care ar fi trebuit să expire la sfârșitul lunii august vor rămâne active pentru o perioadă suplimentară de peste două luni.

Prelungirea afectează perioada de toamnă, când traficul rutier pe Valea Oltului va continua să se desfășoare cu aceste limitări pentru vehiculele grele. Transportatorii care au trasee pe DN7 trebuie să ia în calcul intervalul orar în care accesul este restricționat.

Măsurile se mențin pe același sector dintre Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, fără ca în informațiile transmise de DRDP Craiova să fie indicată o modificare a zonei vizate.

DRDP Craiova explică faptul că menținerea restricțiilor este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de pe DN7 în condiții de siguranță. Măsurile au rolul de a reduce riscurile pentru participanții la trafic în perioada în care intervențiile de pe șantier continuă.

Totodată, restricțiile urmăresc protejarea muncitorilor care lucrează în zona afectată de lucrări. Circulația vehiculelor grele este astfel limitată în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă.

Sectorul de DN7 dintre Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari reprezintă o importantă rută rutieră peste Carpați. Drumul asigură legătura dintre sudul României și Transilvania și este utilizat atât de traficul de pasageri, cât și de transportul de mărfuri.

Șoferii și transportatorii care folosesc Valea Oltului trebuie să țină cont de faptul că restricțiile pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor rămâne în vigoare până la 15 noiembrie.