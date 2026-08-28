Drum Expres Brăila-Galați. UMB se apropie de final. Irinel Ionel Scrioșteanu anunță când va fi deschisă circulația

Lucrările avansează pe șantierul Drumului Expres Brăila-Galați (DEx6), unde constructorul a ajuns la o etapă importantă în realizarea podului peste râul Siret. A început procedura pentru montarea ultimului element al tablierului metalic, o piesă centrală cu o greutate de 147 de tone. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunță că UMB își menține angajamentul privind deschiderea circulației pe noul drum expres până la sfârșitul anului.

Șantierul Drumului Expres Brăila-Galați intră într-o nouă etapă odată cu avansul lucrărilor la podul construit peste râul Siret.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat vineri că lucrările au ajuns la montarea ultimului element al structurii.

„Se montează ultimul element al noului pod care va uni provinciile României. Am revenit pe şantierul Drumului Expres Brăila-Galaţi (DEx6) pe malul moldovean al râului Siret, unde construim cel mai complex şi spectaculos pod, după cel peste Dunăre de la Brăila – Galaţi/Tulcea”, arată, vineri, Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, într-o postare pe Facebook.

În ultima săptămână a fost montat încă un element al tablierului metalic al podului. Structura are o lungime de 307 metri.

În paralel, constructorul a început pregătirile pentru instalarea elementului central, care este și ultima piesă de tablier metalic ce trebuie montată.

Elementul are o greutate de 147 de tone.

Pentru această etapă a proiectului este necesar un utilaj de mare capacitate.

Pe șantier au început lucrările pentru asamblarea unei macarale de mare tonaj, cu o capacitate de ridicare de până la 600 de tone. Aceasta va fi folosită pentru poziționarea elementului central al podului.

Podul peste Siret face parte dintr-un ansamblu mai amplu de structuri realizate pe traseul Drumului Expres Brăila-Galați.

Complexul de poduri și pasaje de pe DEx6, în care este inclusă și traversarea Siretului, însumează aproximativ 1,8 kilometri.

Constructorul UMB își menține termenul anunțat pentru deschiderea noului drum expres, potrivit secretarului de stat.

Dacă acest calendar va fi respectat, circulația pe DEx6 ar urma să fie deschisă până la sfârșitul anului.

„Constructorul (UMB) îşi menţine angajamentul ca până la sfârşitul acestui an să dăm în trafic acest nou drum expres. Drumul expres va uni provinciile istorice Moldova şi Muntenia, prin asigurarea unei legături rapide între Brăila şi Galaţi, precum şi conexiunea Galaţiului cu Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, oferind totodată o alternativă pentru traficul greu de pe DN22B”, spune secretarul de stat.

Noua șosea de mare viteză este concepută astfel încât să asigure o conexiune mai rapidă între Brăila și Galați și să faciliteze accesul dinspre Galați către podul suspendat peste Dunăre.

DEx6 va putea prelua și o parte din traficul greu care utilizează în prezent DN22B.

Importanța proiectului va crește odată cu realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila.

Prin această conexiune, zona Brăila-Galați ar urma să obțină acces direct la Autostrada Moldovei A7.

Va rezulta astfel un nou coridor rutier de mare viteză care va lega Moldova de Brăila și Galați și, mai departe, de traversarea Dunării.

Proiectele fac parte din dezvoltarea unei rețele de infrastructură rutieră care să ofere conexiuni rapide între estul țării și podul suspendat de la Brăila.

Valoarea contractului pentru Drumul Expres Brăila-Galați este de 449,4 milioane de lei, fără TVA.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

DEx6 are o lungime de 10,7 kilometri și este proiectat cu câte două benzi de circulație pentru fiecare sens.

Pe traseu sunt construite trei poduri, două viaducte și un pasaj.

Drumul expres pornește din drumul de legătură aferent podului suspendat peste Dunăre de la Brăila și ajunge până la intersecția cu DN2B, în zona Movileni din județul Galați.

Finalizarea proiectului va crea astfel o legătură rutieră rapidă între cele două municipii și va integra mai bine Galațiul în infrastructura de mare viteză dezvoltată în regiune.