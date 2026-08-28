Meta activează automat noi măsuri de siguranță pentru adolescenți: fără Instagram și Facebook după miezul nopții

Adio nopților pierdute pe Instagram și Facebook pentru adolescenții din SUA. Meta introduce automat limite de timp, restricții de acces după miezul nopții și noi măsuri de protecție, în urma unui acord de aproape 18 miliarde de dolari.

Instagram și Facebook, platforme deținute de Meta, vor introduce noi restricții pentru utilizatorii minori din SUA. Adolescenții nu vor mai putea accesa platformele între miezul nopții și ora 6 dimineața, iar timpul petrecut zilnic pe acestea va fi limitat la două ore. Măsurile fac parte dintr-un acord de aproape 18 miliarde de dolari, echivalentul a 15,4 miliarde de euro, încheiat cu 48 de state americane.

Noile reguli vor schimba modul în care Instagram și Facebook arată și funcționează pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Pe lângă limita zilnică de două ore și restricția de acces pe timpul nopții, Meta va introduce și măsuri precum ascunderea numărului de „like-uri”.

În urma acordului încheiat miercuri, Meta va plăti suma stabilită pe parcursul a zece ani. Compania a precizat că noile măsuri de protecție se vor aplica doar în SUA, iar majoritatea acestora vor rămâne în vigoare timp de zece ani.

Deși criticii au recunoscut că noile măsuri merg mai departe decât orice alte reguli de siguranță pentru copii introduse anterior de Meta, aceștia au avertizat că acordul nu va rezolva peste noapte problemele legate de impactul platformelor asupra adolescenților.

Arturo Béjar, fost director de inginerie la Meta, a calificat acordul drept o „etapă importantă”, dar a precizat că părinții nu ar trebui să considere că Instagram este acum un mediu sigur pentru copii.

„Acordul prezintă o problemă majoră, și anume faptul că permite companiei Meta să definească noțiunea de «prejudiciu». Una e să spui: «Da, ai dreptul doar la vreo două ore de alcool sau două ore de țigări pe zi», dar tot la fel de dăunător este pentru tine din cauza conținutului care ți se prezintă”, a spus Béjar.

Béjar, primul martor care a depus mărturie în procesul federal întrerupt de acordul de soluționare, a declarat că și-ar fi dorit ca Meta să abordeze mai direct efectul recomandărilor de conținut asupra adolescenților, despre care susține că pot crea dependență.

El a afirmat că adolescenții care ating limita de două ore ar putea simți în continuare presiunea de a continua să deruleze conținutul, din cauza modului în care este concepută platforma.

Meta a precizat că și utilizatorii adulți vor putea adopta individual unele dintre noile controale, cum ar fi mementourile privind limita zilnică de timp. Aceștia nu vor putea însă activa întregul set de măsuri concepute special pentru utilizatorii adolescenți.

Compania a acceptat, de asemenea, să își îmbunătățească tehnologia de verificare a vârstei, prin combinarea propriilor instrumente cu sisteme furnizate de terți. Totodată, Meta va fi supusă unor audituri independente periodice pentru a verifica eficacitatea acestor sisteme.

Acordul stabilește obiective specifice privind ratele de fals pozitiv, respectiv situațiile în care minorii sunt identificați în mod eronat ca adulți. În cazul în care un utilizator este identificat ca având sub 13 ani și este eliminat de pe platforme, Meta va verifica și vârsta prietenilor acestuia.

„Secțiunea privind asigurarea vârstei este destul de bună, deoarece include măsurători, teste independente și obiective. Cred că Meta ar trebui evaluată în funcție de eficacitate, nu de efort.”, a spus Béjar.

Legea federală privind confidențialitatea copiilor impune ca utilizatorii să aibă cel puțin 13 ani pentru a deține un cont. Béjar a declarat săptămâna trecută că Meta a adoptat o abordare de tipul „nu întreba, nu spune” în aplicarea acestei prevederi.

„Meta dispune de una dintre cele mai sofisticate infrastructuri din lume pentru detectarea conturilor false”, a spus el, dar nu avea „niciun obiectiv, nicio metrică” pentru identificarea și verificarea utilizatorilor suspectați că au sub 13 ani.

Criticii Meta susțin de mai mult timp că prea multe dintre funcțiile de siguranță ale companiei necesită activarea manuală de către utilizatori. În baza noului acord, o parte dintre aceste măsuri vor fi activate automat pentru conturile adolescenților.

Printre acestea se numără limita zilnică de două ore pentru utilizarea platformelor, care va putea fi dezactivată doar cu permisiunea unui părinte, precum și restricționarea accesului pe timpul nopții, între miezul nopții și ora 6 dimineața.

Alte funcții de siguranță vor rămâne însă opționale. Utilizatorii vor putea decide, de exemplu, dacă doresc să dezactiveze redarea automată a videoclipurilor sau să afișeze postările în ordine cronologică, în locul unui feed stabilit de algoritmi.

Josh Golin, director executiv al grupului pentru siguranță online Fairplay, a criticat acordul, susținând că acesta pune prea mult accent pe instrumentele oferite părinților, în loc să limiteze direct funcțiile considerate dăunătoare.

„Suntem dezamăgiți că acordul nu dezactivează în mod implicit algoritmii de recomandare care îi conectează pe copii cu prădătorii și îi conduc pe tineri pe căi periculoase”, a spus Golin.

În timpul procesului, un avocat care reprezenta statele americane l-a întrebat pe directorul Instagram, Adam Mosseri, despre rata scăzută de utilizare în rândul adolescenților a funcției „ia o pauză”. Aceasta îi încurajează pe utilizatori să întrerupă utilizarea aplicației după o perioadă îndelungată de derulare a conținutului.

La momentul lansării, puțini adolescenți au folosit această funcție, deși Meta a transformat-o într-o setare implicită pentru conturile adolescenților după introducerea acestora în 2024. Cu toate acestea, utilizatorii pot ignora în continuare notificarea dacă aleg să nu ia o pauză.

Cercetările anterioare au arătat că multe dintre măsurile de siguranță introduse de Meta de-a lungul timpului s-au dovedit ineficiente sau nu au avut rezultatele așteptate.

Yaël Eisenstat, directorul departamentului de politici și impact al Centrului de Cercetare în domeniul Siguranței Cibernetice, a evaluat recent instrumentele de siguranță implementate de Meta și de alte platforme și a constatat că majoritatea nu au îndeplinit așteptările. Ea a avertizat însă că este prea devreme pentru a spune dacă noile măsuri vor produce toate schimbările dorite.

„Din păcate, este puțin prematur să spunem dacă exact toate schimbările pe care ne dorim să le vedem se vor produce”, a declarat Yaël Eisenstat, directorul departamentului de politici și impact al Centrului de Cercetare în domeniul Siguranței Cibernetice, care a evaluat recent instrumentele de siguranță de pe Meta și alte platforme și a constatat că majoritatea nu au îndeplinit așteptările.

Cu toate acestea, Eisenstat a descris acordul aprobat miercuri drept un pas important, care arată că există și alte modalități de proiectare a platformelor online.

Eisenstat, care a lucrat anterior la Facebook înainte de a părăsi compania în 2019, a afirmat că Meta „a decis să ignore sfaturile unor angajați interni și să continue să ignore faptul că aceste caracteristici de proiectare erau nesigure, în căutarea profitului”. Ea a susținut că măsurile anunțate în această săptămână demonstrează existența unor soluții fezabile din punct de vedere tehnic pentru creșterea siguranței platformelor.

Potrivit acesteia, foști angajați și avertizori de integritate au susținut de ani de zile necesitatea unor astfel de schimbări. Eisenstat a considerat că rezolvarea problemelor legate de siguranța online va necesita o combinație de soluții tehnice, presiune din partea pieței și reglementare guvernamentală.

„Nu există o soluție miraculoasă unică pentru a remedia toate aceste probleme. Mă bucur doar că, cel puțin, începem să recuperăm puțin teren acum”, a spus ea.

Judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers a aprobat miercuri acordul, care se aplică și în Districtul Columbia, precum și în teritoriile SUA.

Două state nu au fost incluse în acord. New Mexico a câștigat separat un proces împotriva Meta, în timp ce Florida nu a participat, după ce procurorul general al statului a considerat că termenii acordului nu sunt suficient de stricți.