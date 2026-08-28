AUR vrea să elimine o nedreptate fiscală pentru contribuabili. Ce se întâmplă cu dobânzile și penalitățile stabilite de ANAF

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege prin care urmărește eliminarea unei diferențe de tratament fiscal între contribuabilii ale căror obligații fiscale principale vizează perioade anterioare datei de 31 august 2024, dar ale căror controale fiscale au fost finalizate la momente diferite.

Inițiativa legislativă a fost depusă de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și vizează aplicarea facilităților fiscale prevăzute de OUG nr. 107/2024 și contribuabililor care au fost supuși unor controale ANAF începute pentru obligații fiscale aferente unor perioade anterioare datei de 31 august 2024, dar încheiate după această dată.

Potrivit AUR, forma actuală a OUG nr. 107/2024 creează o diferență de tratament între contribuabili aflați în situații similare. Astfel, persoane sau companii care au obligații fiscale principale aferente unor perioade anterioare datei de 31 august 2024 pot beneficia sau nu de anularea dobânzilor, penalităților și a celorlalte accesorii în funcție de momentul în care ANAF a efectuat controlul și a emis decizia de impunere.

Partidul consideră că un contribuabil nu ar trebui să piardă dreptul la o facilitate fiscală din cauza momentului la care autoritatea fiscală a finalizat inspecția și a emis decizia de impunere. În acest caz, momentul încheierii controlului fiscal poate determina tratamente diferite pentru obligații fiscale care se referă la aceeași perioadă.

„În prezent, contribuabilii ale căror obligaţii fiscale principale se referă la perioade anterioare datei de 31 august 2024 pot ajunge să beneficieze sau nu de anularea dobânzilor, penalităţilor şi celorlalte accesorii în funcţie de momentul în care organul fiscal a efectuat controlul şi a emis decizia de impunere”, a transmis AUR într-un comunicat.

Potrivit formațiunii, OUG nr. 107/2024 a avut ca obiectiv stimularea conformării voluntare, accelerarea achitării obligațiilor fiscale principale și reducerea arieratelor bugetare.

AUR susține că excluderea contribuabililor ale căror obligații fiscale au fost stabilite ulterior, în urma unei inspecții fiscale, nu este în concordanță cu obiectivele urmărite prin actul normativ. În viziunea inițiatorilor, faptul că ANAF a stabilit ulterior obligațiile fiscale printr-un control nu ar trebui să conducă automat la pierderea facilităților privind accesoriile.

Proiectul prevede și introducerea unui termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere pentru depunerea cererii de anulare a dobânzilor, penalităților și celorlalte accesorii. Acordarea facilității este condiționată de stingerea obligațiilor fiscale principale în termenul prevăzut de Codul de procedură fiscală.

Prin această prevedere, contribuabilii controlați de ANAF după data de 31 august 2024 ar avea posibilitatea de a solicita anularea accesoriilor, dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizia de impunere sunt achitate în termenul legal.

AUR subliniază că proiectul nu presupune diminuarea obligațiilor fiscale principale datorate bugetului general consolidat și nici reducerea bazei de impunere.

Inițiativa vizează doar tratamentul aplicat accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale. Contribuabilii rămân obligați să achite sumele principale datorate bugetului.

Potrivit AUR, măsura ar putea avea chiar efecte pozitive asupra colectării veniturilor bugetare. Prin stimularea achitării rapide a obligațiilor fiscale principale, proiectul urmărește creșterea gradului de colectare și reducerea arieratelor fiscale.