Elveția pregătește armata viitorului: batalion de drone până în 2028

Elveția face un nou pas pentru modernizarea capacităților sale militare și se pregătește pentru provocările războaielor moderne. Până în 2028, armata elvețiană intenționează să înființeze un batalion specializat în drone.

Elveția intenționează să înființeze, până în 2028, un batalion militar specializat în utilizarea dronelor, potrivit unui anunț făcut de Ministerul Apărării. Decizia vine în contextul tendinței de reînarmare observate în mai multe state europene și al rolului tot mai important pe care dronele și sistemele robotizate îl au în conflictele moderne.

Autoritățile elvețiene au precizat că, începând din 2028, armata va avea propriul batalion de drone, care va fi folosit pentru misiuni de recunoaștere, operațiuni militare și apărare. Noua structură va beneficia de un program specializat de recrutare și instruire a personalului.

Ministerul Apărării a prezentat, totodată, planurile pentru crearea unui centru civil-militar dedicat dezvoltării dronelor și roboticii. Acesta ar urma să includă un hub tehnologic și un comandament militar, cu scopul de a facilita dezvoltarea, testarea și introducerea rapidă în serviciu a noilor tehnologii destinate utilizării militare.

Potrivit autorităților elvețiene, dronele, sistemele de apărare împotriva acestora și robotica au devenit priorități strategice pentru Elveția. În ultimii ani, astfel de tehnologii au fost utilizate tot mai intens în conflicte, atât pentru supraveghere și culegerea de informații, cât și pentru identificarea pozițiilor inamice și desfășurarea de atacuri, inclusiv cu sprijinul inteligenței artificiale.

„Începând din 2028, armata va desfășura propriul batalion de drone pentru recunoaștere, operațiuni și apărare. Noile soluții urmează să fie dezvoltate în comun, testate și puse rapid în serviciu pentru uz militar”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Ministerul Apărării a remarcat, de asemenea, o creștere a numărului de zboruri cu drone observate în apropierea infrastructurii militare și a obiectivelor considerate critice. În acest context, primul sistem al țării destinat apărării împotriva dronelor a fost deja introdus.

Elveția are o tradiție îndelungată de neutralitate, bazată însă pe menținerea unei capacități solide de apărare. Țara europeană păstrează serviciul militar obligatoriu pentru bărbați, iar neutralitatea sa își are originile în anul 1516 și este recunoscută la nivel internațional din 1815.