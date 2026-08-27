Putin amenință Marea Britanie și Franța. Kremlinul acuză cele două țări că „se joacă cu focul”

Kremlinul și Ministerul rus de Externe și-au intensificat avertismentele la adresa statelor care oferă sprijin militar Ucrainei. Moscova amenință Marea Britanie și Franța cu consecințe după transferul de tehnologie militară către Kiev, în timp ce apar informații că Vladimir Putin ar pregăti intensificarea atacurilor.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că Rusia nu ar avea nevoie să recurgă la o escaladare militară în Ucraina, argumentând că forțele ruse avansează deja pe front.

Declarația vine în contextul informațiilor potrivit cărora Vladimir Putin s-ar pregăti pentru intensificarea atacurilor asupra Ucrainei. Liderul de la Kremlin ar considera că negocierile pentru încheierea unui acord de pace au ajuns într-un punct mort.

Peskov a avertizat în același timp că atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii economice și comerciale din Rusia vor primi un răspuns dur din partea Moscovei.

Analistul Michael Clarke consideră că presiunile tot mai mari asupra lui Vladimir Putin ar putea determina o schimbare a strategiei ruse. Una dintre posibilități ar fi intensificarea efortului militar prin noi recrutări, trimiterea unor soldați nord-coreeni pe front și trecerea industriei pe un regim adaptat războiului, indiferent de costuri.

„Este posibil ca, pe măsură ce Putin este supus unei presiuni tot mai mari, aceasta să se acumuleze, iar Rusia să își schimbe strategia și modul de a aborda războiul. Aceasta este o posibilitate. Posibilitatea opusă este ca Putin să gândească: «Trebuie să folosesc toate mijloacele posibile, începând din acest moment și până vara viitoare. Voi face noi recrutări, voi trimite soldați nord-coreeni pe front, voi pune industria pe picior de război. Voi face tot ce este nevoie, indiferent de costuri, ca să termin războiul acesta.»”

Ministerul rus de Externe a transmis separat un avertisment către Marea Britanie și Franța în legătură cu transferul de tehnologie militară către Ucraina.

Moscova acuză cele două state „că se joacă cu focul” și susține că „eventualele consecințe sunt imprevizibile”.

Avertismentul vine după noi măsuri luate de Londra și Paris pentru sprijinirea capacității Ucrainei de a produce și utiliza armament.

Premierul britanic Andy Burnham s-a aflat la Kiev la începutul săptămânii, unde a oferit Ucrainei planurile tehnice necesare pentru fabricarea rachetelor Storm Shadow. Acestea sunt destinate inclusiv lovirii unor ținte aflate pe teritoriul Rusiei.

Producția nu va putea ajunge însă imediat la capacitate maximă, fiind necesară o perioadă pentru dezvoltarea acesteia.

Franța a anunțat, la rândul său, că va trimite Ucrainei mai multe rachete interceptoare pentru consolidarea apărării antiaeriene.

Parisul autorizase deja luna trecută Kievul să producă propriile rachete interceptoare folosind proiecte franceze. Astfel, sprijinul occidental nu mai presupune numai livrarea de armament, ci și transferul tehnologiei necesare pentru producția acestuia în Ucraina.