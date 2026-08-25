Rusia amenință Marea Britanie după acordul privind rachetele SCALP: Fabricile de drone pentru Ucraina, în vizorul Kremlinului

Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie se intensifică după ce Londra a decis să sprijine Ucraina cu informații necesare producerii rachetelor SCALP și zeci de mii de drone. Kremlinul avertizează asupra unor posibile represalii, iar fabricile britanice din industria de apărare sunt indicate drept potențiale ținte ale unor acțiuni „semimilitare”.

Un consilier de la Kremlin a sugerat că fabricile din Regatul Unit care produc drone pentru Ucraina ar putea deveni ținta unor atacuri provenite din „surse necunoscute”, după ce Londra a convenit să transmită Kievului informații clasificate necesare pentru producerea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune SCALP.

Fostul viceministru de Externe al Rusiei, Andrei Fedorov, a declarat că nu poate exclude complet posibilitatea unei acțiuni „semimilitare” împotriva Regatului Unit, în urma vizitei efectuate luni la Kiev de noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham. Aceasta a fost prima deplasare a lui Burnham în Ucraina de la preluarea mandatului, iar în timpul vizitei Londra și-a reafirmat sprijinul ferm pentru Kiev.

Fedorov a susținut că, mai devreme sau mai târziu, Rusia ar putea avea o reacție care să depășească declarațiile oficiale și să fie vizibilă în relația cu Regatul Unit. Potrivit lui, Moscova ar putea lua în calcul mai multe forme de răspuns, de la acțiuni cibernetice provenite din surse neidentificate și măsuri politice până la ceea ce a numit o posibilă reacție „semimilitară”.

Întrebat de BBC ce ar putea însemna concret o astfel de acțiune, Fedorov a indicat posibilitatea ca întreprinderile și fabricile britanice care produc drone pentru Ucraina să fie vizate.

Burnham a oficializat luni acordul prin care Regatul Unit va furniza Ucrainei informații clasificate necesare pentru producerea rachetelor de croazieră SCALP cu rază lungă de acțiune. SCALP este versiunea franceză a rachetei britanice Storm Shadow și utilizează tehnologii dezvoltate de cele două țări.

Ucraina și Franța analizează, de asemenea, posibilitatea înființării unor linii de asamblare pe teritoriul ucrainean, în cadrul eforturilor de dezvoltare a producției locale de rachete.

„Mai devreme sau mai târziu s-ar putea să existe o reacţie nu doar verbală, dar poate cumva vizibilă din partea Rusiei faţă de Regatul Unit. Există diferite discuţii despre cum ar trebui să arate (reacţia, n.r.) – ar putea fi o aşa-numită reacţie tehnică, poate un atac de hackeri din sursă necunoscută, evident nu de la nivel oficial. Pot exista diverşi paşi politici şi nu pot exclude 100% faptul că ar putea exista ceva semimilitar, de exemplu”, a adăugat Fedorov.

Săptămâna trecută, Rusia a amenințat Regatul Unit cu „consecințe” nespecificate după livrarea unor drone britanice către Ucraina. Moscova a acuzat Londra că își intensifică implicarea în război, după apariția informațiilor potrivit cărora drone fabricate în Regatul Unit ar fi fost folosite pentru prima dată în atacuri ucrainene asupra unor ținte de pe teritoriul rus.

La acel moment, Burnham a transmis că Londra este hotărâtă să continue să sprijine Ucraina în totalitate în fața a ceea ce a descris drept un „război ilegal”.

Ucraina utilizează drone pentru a ataca rafinării de petrol și obiective logistice situate la sute de kilometri de graniță, în interiorul Federației Ruse. Ministerul Apărării din Marea Britanie nu a confirmat însă dacă în aceste operațiuni au fost folosite drone produse în Regatul Unit.

În luna iunie, Londra a anunțat că intenționează să livreze Ucrainei 150.000 de drone până la sfârșitul acestui an. Livrările fac parte dintr-un pachet de sprijin militar în valoare de 752 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 872 de milioane de euro.