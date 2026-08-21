Volodimir Zelenski cere din nou rachete Patriot. Ucraina a fost lovită de un nou atac al Rusiei: Doar partenerii noştri le pot furniza

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la aliații Kievului pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor de apărare aeriană Patriot, după un nou atac masiv lansat de Rusia asupra Kievului și a zonelor din apropierea capitalei. Atacurile s-au soldat cu 16 persoane ucise și aproape 50 de răniți.

Zelenski a transmis joi seara că Ucraina are nevoie de rachete Patriot și că doar partenerii săi le pot furniza. Președintele ucrainean a susținut că nu solicită arme sub formă de donație, deoarece Ucraina este pregătită să le achiziționeze.

„Este nevoie de rachete Patriot: Doar partenerii noştri le pot furniza”, a spus Zelenski.

Rusia a lansat un nou atac de amploare în noaptea de miercuri spre joi, având ca țintă Kievul și regiunea din jurul capitalei. Potrivit lui Zelenski, în urma atacului au fost avariate peste 200 de obiective, dintre care 86 de clădiri, potrivit DPA.

Atacul a inclus un număr mare de rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Zelenski a precizat că eficiența interceptării rachetelor balistice a fost semnificativ mai redusă decât în cazul rachetelor de croazieră.

Rachetele balistice sunt mai dificil de interceptat din cauza vitezei ridicate cu care se deplasează. Sistemele moderne de apărare aeriană Patriot sunt considerate eficiente împotriva acestui tip de armament, însă Ucraina nu dispune de suficiente rachete necesare pentru ca aceste sisteme să funcționeze la capacitate maximă.

Președintele ucrainean a anunțat că Ucraina va răspunde atacului rusesc, la fel cum a procedat și în cazul altor atacuri lansate de Rusia. El a indicat că răspunsul va fi justificat și va utiliza arme cu rază lungă de acțiune.

„Cu siguranţă vom răspunde la acest atac rusesc, la fel cum am răspuns la alte atacuri ruseşti – răspunsul nostru va fi pe deplin justificat şi cu rază lungă de acţiune”, a mai spus Zelenski.

Ucraina se află în război cu Rusia de aproape patru ani și jumătate și continuă să se apere împotriva invaziei cu sprijinul aliaților occidentali. În ultimele săptămâni, atacurile au cunoscut o escaladare bruscă, iar numărul victimelor civile a crescut de ambele părți, potrivit sursei menționate.