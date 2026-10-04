Miza uriașă a vizitei lui Friedrich Merz la Kiev. Este vorba despre sume uriașe puse în joc

Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns duminică la Kiev, într-o vizită axată pe sprijinul acordat Ucrainei și pe consolidarea cooperării dintre cele două țări în domeniul apărării. Oficialul german este însoțit de reprezentanți ai unor companii din industria de apărare, iar discuțiile cu autoritățile ucrainene urmează să vizeze inclusiv un acord privind producția de drone.

Vizita lui Merz are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor din Ucraina. Sosirea cancelarului la Kiev nu fusese anunțată public în prealabil și este prezentată ca un gest de susținere pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în condițiile în care Ucraina solicită în continuare sprijin militar și financiar din partea partenerilor europeni.

La Kiev, Friedrich Merz urmează să anunțe un pachet de măsuri destinat Ucrainei. Potrivit unor oficiali guvernamentali germani, acesta include deblocarea unui ajutor militar în valoare de 1 miliard de euro, precum și 350 de milioane de euro pentru lucrări de reparații în sectorul energetic.

Pe lângă sprijinul financiar, discuțiile dintre oficialii germani și ucraineni sunt așteptate să ducă la finalizarea unui acord privind producția comună a mai multor tipuri de drone. Cooperarea în domeniul industriei de apărare este una dintre temele principale ale vizitei cancelarului german, potrivit Reuters.

Cancelarul german a ajuns în capitala ucraineană alături de ministrul Economiei, Katherina Reiche, precum și de o delegație economică formată din reprezentanți ai unor companii germane. Printre acestea se numără Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence și Quantum Systems.

„Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează. Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră. Îi voi spune astăzi președintelui Zelenski: Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”, a declarat Friedrich Merz.

Prezența reprezentanților industriei germane de apărare indică importanța acordată cooperării industriale dintre Germania și Ucraina. Producția de echipamente militare și dezvoltarea unor tehnologii destinate apărării împotriva atacurilor aeriene se află printre subiectele discutate de cele două părți.

Merz este așteptat, totodată, să solicite autorităților ucrainene progrese în privința reformelor cerute de partenerii din Uniunea Europeană. Printre aceste solicitări se află măsurile destinate combaterii corupției, un domeniu urmărit de partenerii europeni în relația cu Kievul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o discuție telefonică purtată cu Friedrich Merz, că Ucraina va finaliza în curând acordul cu Germania pentru producția de drone și rachete.

Cooperarea industrială dintre cele două state este legată de necesitatea Ucrainei de a-și extinde capacitatea de producție militară și de a dispune de tehnologii adaptate situației de pe front. Dronele reprezintă una dintre componentele importante ale războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, fiind utilizate pentru atacuri asupra unor obiective militare și infrastructurii.

Un punct important al discuțiilor de la Kiev este reprezentat de producția rapidă a unor drone destinate interceptării aparatelor de zbor cu reacție. Tehnologia a fost testată de Quantum Systems, companie germană specializată în tehnologii de apărare și prezentă în delegația care îl însoțește pe cancelarul Friedrich Merz.

Începând din vară, Rusia a utilizat zilnic zeci de drone de atac cu reacție și viteză ridicată pentru a lovi infrastructura civilă și militară din Ucraina. Dezvoltarea unor sisteme capabile să intercepteze astfel de aparate se află, astfel, printre direcțiile de cooperare discutate de autoritățile de la Kiev și reprezentanții germani ai industriei de apărare.