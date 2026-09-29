UE cere Ucrainei să continue reformele pentru a primi în continuare sprijin financiar

Uniunea Europeană (UE) cere Ucrainei să continue reformele convenite pentru a menține sprijinul financiar, în condițiile în care Kievul are nevoie de miliarde de dolari pentru a-și acoperi deficitul. Apelul a fost lansat marți, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a donatorilor.

Uniunea Europeană (UE) a lansat, marți, un apel către Ucraina pentru continuarea reformelor, considerându-le o condiție esențială pentru menținerea sprijinului financiar în acest an. Kievul estimează că are nevoie de cel puțin 20 de miliarde de dolari în ajutor extern.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a transmis, în cadrul unei reuniuni a donatorilor organizate la Bruxelles, că Ucraina trebuie să continue aplicarea reformelor convenite pentru ca sprijinul financiar european să poată fi menținut. Potrivit oficialului european, reformele contribuie la consolidarea încrederii și oferă partenerilor Ucrainei garanția că sprijinul acordat este utilizat eficient.

Deficitul bugetar al Ucrainei pentru 2026 este estimat de Kiev la 27 de miliarde de dolari. Guvernul de la Kiev s-a angajat însă să identifice șapte miliarde de dolari prin economii realizate la nivel național. Pentru anul viitor, situația financiară ar putea deveni și mai dificilă. Kos a precizat că Ucraina încearcă să obțină un ajutor extern suplimentar de 53 de miliarde de dolari.

Comisarul european a arătat că următoarele luni vor necesita implicarea tuturor partenerilor Ucrainei, astfel încât țara să beneficieze de predictibilitatea necesară pentru menținerea funcționării statului.

„Mesajul nostru către prietenii noştri ucraineni este clar: puneţi în aplicare reformele convenite pentru ca să putem continua să vă oferim sprijinul nostru financiar. Reformele sunt importante. Acestea consolidează încrederea. Ele oferă partenerilor Ucrainei asigurarea că sprijinul nostru este utilizat eficient. Lunile care urmează vor necesita acţiunea fiecăruia dintre noi. Trebuie să oferim Ucrainei previzibilitatea de care are nevoie pentru a menţine funcţionarea statului”, a declarat Kos.

Pe fondul scandalurilor de corupție intens mediatizate din Ucraina, diplomații de la Bruxelles afirmă că solicitările Kievului sunt analizate în prezent cu mai multă atenție. În același timp, există în continuare o voință clară ca Ucraina să dispună de fondurile necesare pentru a traversa o iarnă care se anunță dificilă.

Una dintre variantele analizate pentru acoperirea deficitului financiar este acordarea în avans a unor plăți prevăzute în cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei. Din această sumă, 45 de miliarde de euro urmau să fie acordate anul viitor.

O astfel de soluție ar putea însă doar să amâne problema, deoarece fondurile s-ar putea epuiza mai devreme decât era prevăzut în cursul anului viitor.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene au reluat apelurile pentru utilizarea activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro. Belgia, țara în care se află cea mai mare parte a acestor fonduri, se opune însă acestei variante.

În paralel, Uniunea Europeană încearcă să determine și alte țări care sprijină Ucraina, precum Marea Britanie, Canada și Japonia, să contribuie la acoperirea deficitului de finanțare al Kievului.