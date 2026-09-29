Alertă ONU: 8,3 milioane de oameni riscă să rămână fără ajutor din cauza crizei financiare

Criza de finanțare cu care se confruntă Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) se adâncește, iar aproape 8,3 milioane de refugiați și persoane strămutate forțat ar putea rămâne fără acces la asistență în acest an. Agenția avertizează că reducerea resurselor financiare riscă, totodată, să ducă la prăbușirea sistemelor de protecție în anumite țări.

UNHCR traversează una dintre cele mai severe crize de finanțare din istoria sa, pe fondul reducerii ajutoarelor oferite de Statele Unite și de alte state. Potrivit unui nou raport al agenției, deficitul de finanțare a ajuns la 5,789 miliarde de dolari, după ce fondurile disponibile au scăzut cu 24% între 2024 și 2025.

Până în luna iulie, agenția primise doar 32% din cele 8,505 miliarde de dolari necesare pentru anul 2026. Situația financiară dificilă apare într-un moment în care numărul persoanelor strămutate forțat și al persoanelor apatride la nivel mondial se menține aproape de niveluri record.

UNHCR estimează că populația aflată sub mandatul său va ajunge la 131,2 milioane de persoane până la sfârșitul acestui an, comparativ cu 129,4 milioane la finalul anului trecut.

„Sub un anumit prag, sistemul nu se micșorează, ci eșuează”, a declarat agenția în raportul de 26 de pagini, care descrie efectele reducerilor bugetare asupra mai multor servicii esențiale. Printre domeniile vizate se numără înregistrarea refugiaților, programele destinate protecției copiilor și serviciile oferite supraviețuitorilor violenței bazate pe gen.

Raportul indică efecte semnificative în țările care găzduiesc comunități numeroase de persoane strămutate. În Ciad, unde refugiații au ajuns după ce au fugit de conflictul din Sudanul vecin, aproximativ 319.000 de persoane se confruntă cu întârzieri în procesul de înregistrare.

Tot în Ciad, aproximativ 200.000 de femei și fete riscă să piardă accesul la spații sigure și la programe destinate prevenirii violenței. Reducerea serviciilor are loc în condițiile în care numărul persoanelor care au fugit din Sudan către țările vecine a crescut.

În Sudan, Organizația Națiunilor Unite consideră situația drept cea mai gravă criză de strămutare din lume, pe fondul războiului civil care a intrat în al patrulea an în aprilie. Aproximativ 140.000 de refugiați și solicitanți de azil din această țară erau încă neînregistrați până la jumătatea anului, după ce activitățile de înregistrare au fost suspendate în primele cinci luni din 2026.

În Afganistan, reducerea finanțării se reflectă inclusiv în sprijinul acordat persoanelor care se întorc în țară. Granturile UNHCR destinate acestora au fost diminuate de la 375 de dolari la 170 de dolari pentru fiecare persoană.

Afganistanul a primit peste un milion de persoane numai în acest an, ca urmare a returnărilor forțate sau voluntare din statele vecine. Printre țările din care au revenit migranți afgani se numără Iranul și Pakistanul.

UNHCR a precizat că măsurile suplimentare de reducere a costurilor nu sunt suficiente pentru a acoperi deficitul financiar existent. Agenția și-a diminuat deja forța de muncă cu 33% în 2025 și a închis birouri în 140 de locații.

Totodată, operațiunile au fost întrerupte în 15 țări în comparație cu situația din 2024, pe fondul constrângerilor bugetare care limitează capacitatea agenției de a-și menține activitățile.

UNHCR a semnalat și o schimbare în modul în care sunt alocate contribuțiile primite de la donatori. În 2026, 51% din finanțarea oferită agenției este direcționată strict către anumite destinații, față de 19% în urmă cu cinci ani.

Această evoluție reduce posibilitatea agenției de a muta resursele către situațiile în care necesitățile sunt considerate cele mai urgente. Potrivit UNHCR, flexibilitatea mai redusă a finanțării complică gestionarea resurselor într-un moment în care nevoile populațiilor strămutate rămân ridicate.

Agenția avertizează că diminuarea finanțării afectează treptat sistemul de protecție și poate crește riscul ca refugiații să rămână fără documente. În același timp, supraviețuitorii violenței bazate pe gen riscă să nu mai beneficieze de sprijinul necesar.