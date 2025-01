Cei doi economiști au avertizat asupra problemelor sistemice din administrația publică și asupra similitudinilor dintre actuala situație economică și criza financiară din 2008, subliniind necesitatea unor măsuri bine fundamentate pentru a evita efectele negative.

Mircea Coșea a subliniat că România se confruntă cu o creștere rapidă a șomajului, pe care a descris-o drept „explozivă”. Potrivit economistului, multe societăți cu capital românesc se închid din cauza crizei economice globale, alimentate de factori precum situația din Ucraina și efectele secundare ale politicilor din administrațiile internaționale.

Coșea a recomandat Guvernului să evite măsurile „heirupiste” de reducere a cheltuielilor, precum disponibilizările masive de personal, care ar putea agrava șomajul. În schimb, a sugerat reducerea birocrației inutile și a cheltuielilor generate de consiliile de administrație și agențiile care nu au o activitate reală.

„Suntem într-o situație pe care până acum nu am mai avut-o și anume o creștere explozivă a șomajului, se închid multe societăți cu capital românesc. În România e criză, criză europeană, efectele administrației Trump, Ucraina. Lucrurile astea trebuie judecate prin prisma situației pieței muncii. Să nu luăm măsuri heirupiste”, a avertizat economistul la Antena 3 CNN .

Economistul a reamintit Guvernului că reformele promise, precum reducerea numărului de deputați și senatori și restructurarea administrației teritoriale, nu au fost încă implementate. El a atras atenția asupra pierderilor generate de angajații care sunt plătiți fără a desfășura o activitate justificată în consiliile de administrație și agențiile publice.

Referindu-se la reducerile de personal din Parlament, Coșea a menționat inițiativa de reorganizare condusă de Ilie Bolojan, subliniind necesitatea depolitizării instituțiilor și evitarea înlocuirii angajaților actuali cu alte persoane pe aceleași criterii politice.

Radu Georgescu, economist și analist financiar, a tras un semnal de alarmă privind spargerea unor bule economice similare celor din criza financiară 2008-2009.

„De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clienților și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale că am un deja vu din 2008. În perioada 2007-2011 am fost director financiar într-o bancă. Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe baza împrumuturilor bancare și prăbușirea atunci când au dispărut împrumuturile”.