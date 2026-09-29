Prețurile carburanților azi, 29 septembrie. Cât costă benzina și motorina la pompă

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate marți, 29 septembrie 2026, fără modificări față de ziua precedentă. Benzina standard costă în medie 10,03 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la o medie națională de 10,95 lei pe litru. Comparativ cu 30 iunie, însă, diferențele sunt importante.

Prețul mediu al benzinei standard este marți de 10,03 lei/litru, valoare calculată pe baza tarifelor din 1.331 de stații. Prețurile sunt cuprinse între 9,97 și 10,09 lei/litru, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Față de ziua precedentă, media nu s-a modificat. Comparativ cu 30 iunie, benzina este însă mai scumpă cu 1,37 lei pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 15,8%.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,95 lei/litru, potrivit prețurilor raportate în 1.332 de stații. Cel mai mic tarif este de 10,79 lei/litru, iar cel mai mare ajunge la 10,99 lei/litru.

Și motorina este neschimbată față de ziua precedentă, însă diferența față de 30 iunie este de 1,73 lei pe litru, respectiv o majorare de 18,8%.

GPL-ul are un preț mediu de 4,71 lei/litru, cu valori cuprinse între 4,59 și 4,99 lei. Prețul este stabil față de ieri și cu 16 bani, respectiv 3,5%, mai mare decât la finalul lunii iunie.

Cel mai mic preț pentru benzina standard identificat marți este de 9,97 lei/litru, la o stație Socar din Arad.

Pentru motorină, cel mai redus tarif este de 10,79 lei/litru, la Socar, în Suceava. În cazul GPL, cel mai mic preț este de 4,59 lei/litru, la o stație Socar din 1 Decembrie, județul Ilfov.

La nivelul județelor, Gorj are cea mai mică medie pentru benzină, de 10,00 lei/litru, în timp ce în Ilfov media ajunge la 10,04 lei/litru. Pentru motorină, cea mai redusă medie este în Sălaj, de 10,93 lei/litru, iar cea mai ridicată este în Ilfov, de 10,97 lei/litru.

În București, benzina standard costă în medie 10,03 lei/litru, iar motorina 10,96 lei/litru. La Cluj-Napoca, mediile sunt de 10,04 lei pentru benzină și 10,97 lei pentru motorină.

În Timișoara, prețurile medii sunt de 10,04 lei/litru la benzină și 10,96 lei/litru la motorină. La Iași, benzina are o medie de 10,03 lei, iar motorina de 10,95 lei.

În Constanța, mediile sunt de 10,04 lei și 10,96 lei, iar în Brașov de 10,03 lei și, respectiv, 10,96 lei. Craiova înregistrează o medie de 10,03 lei pentru benzină și 10,95 lei pentru motorină, în timp ce la Oradea valorile sunt de 10,03 lei și 10,96 lei.

Cotația petrolului Brent pentru contractul cu livrare în noiembrie 2026 a fost de 105,80 dolari pe baril la 28 septembrie, cu 1,48 dolari peste cotația precedentă.

Față de 30 iunie, când Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, creșterea este de 44,2%.