Prognoza meteo, 29 septembrie. Ploi slabe și rafale de până la 50 km/h în cursul zilei. Unde va ploua

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru marți, 29 septembrie. Meteorologii anunță o vremea frumoasă apropiată de normalul termic al perioadei în următoarele zile. Temperaturile maxime vor ajunge la 23 de grade Celsius, iar cerul va avea perioade cu înnorări temporare.

Meteorologii anunță și posibilitatea unor ploi slabe, în special în anumite intervale ale zilei și nopții. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei sunt așteptate intensificări temporare, cu rafale care pot ajunge la 40-45 km/h.

Pentru data de 29 septembrie, valorile termice se vor menține în limitele considerate normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 22 și 23 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 10 și 12 grade Celsius.

Mai ales în cursul nopții sunt posibile ploi slabe, cantitățile de apă estimate fiind de aproximativ 1 litru pe metru pătrat. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar vântul va avea intensitate slabă până la moderată, cu unele intensificări în timpul zilei.

Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 29 septembrie 2026, ora 09:00 – 30 septembrie 2026, ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare în Capitală. Pe parcursul zilei vor exista condiții pentru ploi slabe, fără indicarea unor cantități importante de precipitații.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei. Vitezele vor ajunge la 40-45 km/h, astfel că perioadele cu vânt mai intens vor alterna cu intervale în care acesta va avea intensitate redusă.

Temperatura maximă estimată pentru acest interval va fi de 21-22 de grade Celsius. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 9 și 11 grade Celsius.

Aceleași condiții meteorologice sunt indicate pentru intervalul 29 septembrie, ora 9:00 – 30 septembrie, ora 9:00: înnorări temporare, posibilitatea unor ploi slabe în cursul zilei și intensificări temporare ale vântului. Maxima va ajunge la 21-22 de grade, iar minima va fi de 9-11 grade Celsius.

Pe parcursul zilei de marți, între orele 9:00 și 20:00, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat.

În intervalele în care vântul se va intensifica, vitezele vor ajunge la 45-50 km/h. Aceste intensificări sunt prognozate temporar pe durata zilei.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Evoluția vremii va fi caracterizată astfel de alternanța dintre perioade cu înnorări temporare și intervale în care vântul va avea intensitate mai mare.

Prognoza publicată de ANM indică, pentru București, temperaturi apropiate de normalul termic al perioadei, alături de condiții pentru ploi slabe și intensificări temporare ale vântului în intervalele menționate.