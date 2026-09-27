Alertă meteo în România. Vremea se schimbă în mai multe regiuni. Șapte județe intră sub cod galben de vânt puternic luni, 28 septembrie

Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării începând de duminică dimineață și până miercuri seară. Luni, șapte județe vor fi vizate de o atenționare cod galben, iar rafalele de vânt vor ajunge la viteze de 50 până la 70 km/h.

În intervalul 27 septembrie, ora 10:00, până la 30 septembrie, ora 20:00, sunt prognozate intensificări ale vântului în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. În aceste regiuni, vântul va avea viteze în general de 45 până la 55 km/h.

Intensificări sunt anunțate și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 55 până la 75 km/h, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Pentru intervalul 28 septembrie, ora 10:00, până la 28 septembrie, ora 20:00, meteorologii au emis o atenționare cod galben.

Aceasta vizează județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.

Pe parcursul zilei de luni, 28 septembrie, în aceste județe vântul va avea intensificări, cu viteze de 50 până la 70 km/h.

Pentru municipiul București este în vigoare, în intervalul 27 septembrie, ora 10:00, până la 30 septembrie, ora 20:00, un mesaj de informare meteorologică privind intensificările vântului.

Vremea se va menține normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil și va fi mai mult senin la începutul zilei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul zilei, când vitezele vor ajunge până la 40 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar temperatura minimă va fi de 9 până la 11 grade.

Vremea va rămâne normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales în timpul nopții vor fi posibile ploi slabe.

Cantitățile de apă estimate sunt în jurul valorii de 1 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei, când rafalele vor ajunge la 40 până la 45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 22 până la 23 de grade, iar temperatura minimă se va situa între 10 și 12 grade.

Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor exista condiții pentru ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei. Vitezele vor ajunge la 40 până la 45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 21 până la 22 de grade, iar temperatura minimă se va situa între 9 și 11 grade.

Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45 până la 50 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Astfel, pentru București, perioada cu intensificări ale vântului se întinde de duminică, 27 septembrie, până miercuri, 30 septembrie, ora 20:00, în cadrul mesajului de informare meteorologică emis pentru municipiu.