Prognoza meteo 24 septembrie. Ce se întâmplă cu ploile și temperaturile pe tot parcursul zilei
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru joi, 24 septembrie. Meteorologii anunță o vreme schimbătoare cu temperaturi în ușoară creștere doar în anumite zone ale țării.
Prognoza meteo 24 septembrie. Unde se încălzește și unde va ploua
Vremea se menține rece joi, 24 septembrie, în cea mai mare parte a țării, chiar dacă temperaturile vor înregistra o ușoară creștere față de zilele precedente.
De asemenea, sunt prognozate ploi slabe în mai multe regiuni, iar la altitudini de peste 1.800 de metri vor fi, temporar, precipitații mixte. La munte, vântul va avea intensificări, iar rafalele pot ajunge la 50…70 km/h.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat, în Muntenia. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor exista condiții de brumă. Pe litoral, minimele vor ajunge la 14…15 grade.
Vremea în țară pe 24 septembrie
Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește ușor față de zilele precedente, însă vremea va rămâne rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu perioade în care înnorările vor fi temporare. Ploile slabe vor apărea ziua pe arii restrânse, în special în zonele montane, iar cantitățile de apă vor fi, în general, sub 2…5 l/mp.
Seara și noaptea, aria ploilor se va extinde în Banat, unde acestea se vor semnala local, dar și în Crișana și Maramureș. Precipitații izolate sunt așteptate și în Transilvania și Oltenia. La altitudini de peste 1.800 de metri, trecător vor mai fi precipitații slabe mixte.
Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. La munte, vor fi intensificări temporare, iar rafalele vor atinge 50…70 km/h. În restul teritoriului, izolat, vitezele vântului pot ajunge la 35…45 km/h.
Temperaturile maxime se vor situa între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade, izolat, în Muntenia. Minimele vor varia între 1 grad în depresiunile Carpaților Orientali și 14…15 grade pe litoral. În zone izolate va fi ceață, în special în timpul intervalelor favorabile formării acesteia.
Cum va fi vremea în București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza si pentru Capitală. Mai exact, ăn București, vremea va fi frumoasă, însă temperaturile vor rămâne scăzute mai ales dimineața și noaptea.
Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensitate slabă și moderată. Temperatura maximă va crește ușor față de ziua precedentă și se va situa între 22 și 24 de grade. Pe timpul nopții, temperatura minimă va coborî la 7…9 grade.
Prognoza pentru zonele montane
La munte, temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de zilele precedente, dar vremea se va menține rece. Cerul va avea înnorări temporare, iar în timpul zilei sunt prognozate ploi slabe, în general sub 2…5 l/mp, pe arii restrânse, cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali.
Seara și noaptea, ploile se vor semnala în Carpații Occidentali și izolat în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. La peste 1.800 de metri altitudine, precipitațiile vor fi trecător mixte și slabe.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales în zona montană înaltă. Rafalele vor ajunge la 50…70 km/h, iar izolat, pe văi și în depresiuni, se va forma ceață.
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